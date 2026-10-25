مجرمان مجازی مشغول کارند

بسته‌بندی کالا، شرکت در قرعه‌کشی، خرید و فروش کالا و اکانت بازی و مواردی بسیار از این دست نمونه‌هایی از هزاران ترفند کلاهبرداران اینترنتی است که به راحتی حساب‌های شهروندان را خالی می‌کنند. روز گذشته بود که شهروندی در تماس با گروه حوادث گزارش داد گرفتار کلاهبرداران تلگرامی شده است. او گفت طریق تلگرام وارد سایتی شده که برای بسته‌بندی کالا احتیاج به نیرو داشته و از آنجایی که این کانال تلگرامی آرم پلیس فتا داشته به آن اعتماد کرده‌است. این شهروند می‌گوید به صورت پیامکی به من اعلام شد اولین شرط عضویت پرداخت اینترنتی ۴۹۰ هزار تومان است که پرداخت کردم. روز بعد پیامکی ارسال شد که برای بیمه کالای ارسالی باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر واریز کنم که انجام دادم. روز بعد پیامکی ارسال شد که برای تأیید شماره شبای پرداخت حقوق درخواست ۱۰ میلیون تومان شده‌بود که با دشواری پول را تهیه و واریز کردم. یک روز بعد و در پیامک بعدی درخواست ۱۷ میلیون تومان به دلیل مسدود بودن شماره شبای بنده شد که این بار پول را واریز نکردم. با دشواری با پشتیبان کانال تماس گرفتم و خواستم پولم را برگرداند وگرنه علیه آنها شکایت می‌کنم که گفت اگر می‌توانی شکایت کن. ما تحت حمایت پلیس فتا هستیم.

اتفاقی که برای این شهروند رقم خورده‌است مشت نمونه خرواری است که مجرمان با به‌کارگیری شیوه‌های متفاوت در حال استثمار اعتماد عمومی هستند و از هر مسیر که بتوانند اعتماد مردم را جلب و حساب مالی‌شان را خالی می‌کنند. این اتفاقات در حالی است که بار‌ها پلیس فتا در خصوص روش‌های کلاهبرداری به خانواده‌ها هشدار می‌دهد، اما افراد به دلیل سهل‌انگاری در دام این افراد شیاد افتاده و اموال خود را به راحتی از دست می‌دهند. مهم‌ترین موضوع در این باره بالابردن آگاهی عمومی و عمل کردن به توصیه‌هایی است که پلیس مدام نسبت به آن هشدار می‌دهد، از جمله اینکه همه کانال‌ها و سایت‌ها باید دارای مجوز فعالیت قانونی، دفتر و تلفن ثابت و نماد اعتماد الکترونیکی باشد؛ در غیر این صورت بهتر است شهروندان برای حفظ سرمایه از اعتماد به هر کانال یا سایت فروش کالا اجتناب کنند. موضوع دیگر موضوع بازدارنده بودن در برخورد‌های پلیس و عدلیه است. اینکه هزینه ارتکاب جرم چنان باید در جامعه بالا برود که امکان ارتکاب آن وجود نداشته باشد.

به گفته سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا، برخی از پیام‌های تبلیغاتی که در کانال‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شوند، توسط سامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید مدیران کانال منتشر می‌شوند؛ بنابراین کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از این قابلیت، کاربران را به سمت ربات‌های مخرب، صفحات جعلی و پیشنهاد‌های غیرواقعی سرمایه‌گذاری سوق می‌دهند تا از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند.

این موضوع در حالی است که کارشناسان پلیس فتا بار‌ها طی هشداری از کاربران می‌خواهند تا تبلیغات را با برچسب‌های Ad یا Sponsored از مطالب اصلی تفکیک کرده و پیش از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار تبلیغ‌دهنده را از طریق منابع مستقل بررسی نمایند.