فیش خرید پلیس را به سارق رساند

مرد ۳۳ ساله‌ای که پس از ورشکستگی محل کارش و از دست دادن سرمایه‌اش در بازار ارز‌های دیجیتال، با آموزش یک سارق سابقه‌دار به سرقت از خانه روی آورده‌بود، پس از دستبرد چند میلیاردی به گاوصندوق خانه‌ای در شهرری دستگیر شد.

جوان آنلاین: مرد ۳۳ ساله‌ای که پس از ورشکستگی محل کارش و از دست دادن سرمایه‌اش در بازار ارز‌های دیجیتال، با آموزش یک سارق سابقه‌دار به سرقت از خانه روی آورده‌بود، پس از دستبرد چند میلیاردی به گاوصندوق خانه‌ای در شهرری دستگیر شد. او که با ماسک، خودروی سرقتی و پلاک جعلی به محل رفته بود، تصور نمی‌کرد فیش خرید ۱۵ میلیون تومانی ابزار سرقت، راز او را فاش کند.

چند روز قبل مأموران پلیس در جریان سرقت از خانه‌ای در یکی از خیابان‌های شهرری قرار گرفتند و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. نخستین بررسی‌ها نشان داد سارق یا سارقان پس از تخریب توپی قفل در، وارد خانه شده و با جست‌وجوی اتاق‌ها، سراغ گاوصندوق رفته‌اند. آنها پس از شکستن گاوصندوق، اموال باارزش داخل آن را به سرقت برده و متواری شده‌بودند. مردی که سرقت را به پلیس گزارش داده‌بود، در توضیح ماجرا گفت: «دوستم چند روز قبل برای انجام کاری به خارج از کشور سفر کرد و کلید خانه‌اش را به من داد تا مراقب خانه باشم و به گربه‌اش غذا بدهم. هر روز ظهر به خانه‌اش می‌رفتم و به گربه غذا می‌دادم، اما امروز وقتی کلید را داخل قفل انداختم، متوجه شدم توپی قفل تخریب شده‌است. وارد خانه شدم و دیدم وسایل به هم ریخته و گاوصندوق شکسته شده‌است. سارقان تمام اموال داخل گاوصندوق را که به گفته دوستم شامل چند میلیارد تومان طلا، سکه و دلار بود، سرقت کرده‌بودند.»

ردیابی سارق با دوربین‌های مداربسته

با ثبت شکایت، پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت آغاز شد. کارآگاهان در نخستین گام دوربین‌های مداربسته اطراف محل را بررسی کردند، اما سارق برای پنهان کردن هویت خود ماسک به صورت داشت و خودرویی هم که با آن به محل آمده‌بود، سرقتی بود و پلاک جعلی داشت. به همین دلیل، بررسی تصاویر دوربین‌ها سرنخ روشنی در اختیار مأموران قرار نداد. با این حال، کارآگاهان بررسی‌های فنی در محل سرقت را ادامه دادند تا اینکه تکه‌ای کاغذ در گوشه‌ای از خانه توجه آنها را جلب کرد. بررسی این کاغذ نشان داد که فیش تراکنش مربوط به خرید از یک مغازه ابزارفروشی است. طبق اطلاعات درج‌شده روی فیش، مردی به ارزش ۱۵ میلیون تومان دیلم، پتک و ابزار‌های دیگری خریده‌بود.

خریدار شیک‌پوش زیر ذره‌بین پلیس

کارآگاهان با شناسایی مغازه ابزارفروشی به آنجا رفتند و تصاویر دوربین‌های مداربسته را مورد بررسی قرار دادند. تصاویر نشان می‌داد مردی شیک‌پوش حدود ۳۵ ساله این ابزار‌ها را خریده‌است. چهره خریدار شباهت زیادی به مردی داشت که تصاویر دوربین‌های اطراف محل سرقت او را نشان می‌دادند، اما تحقیقات در این مرحله با مانع دیگری روبه‌رو شد؛ مرد جوان هیچ سابقه‌ای در پرونده‌های پلیسی نداشت و به نظر می‌رسید پیش از این دست به سرقت نزده‌است.

کارآگاهان با ادامه بررسی‌های تخصصی سرانجام هویت مرد جوان را به نام سامان، ۳۳ ساله، شناسایی کردند. تحقیقات نشان داد او خانه‌ای را در یکی از محله‌های جنوب تهران به صورت مجردی اجاره و در آنجا زندگی می‌کند.

کشف طلا‌های سرقتی در مخفیگاه متهم

پس از شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران آنجا را زیر نظر گرفتند و در فرصتی مناسب وارد عمل شدند و سامان را دستگیر کردند. در بازرسی از محل سکونت او، مقدار زیادی طلا و لوازم سرقتی، ابزار‌هایی که احتمال می‌رفت در جریان سرقت از آنها استفاده کرده باشد و تعدادی پلاک جعلی خودرو کشف شد. متهم پس از انتقال به اداره پلیس به سرقت از خانه در شهرری اعتراف کرد و مدعی شد این نخستین سرقت او بوده است. با این حال، کارآگاهان تحقیقات خود را برای بررسی احتمال دست داشتن وی در سرقت‌های دیگر و شناسایی سایر اموال سرقتی ادامه می‌دهند.

آموزش سرقت از یک سارق سابقه‌دار

سامان مردی تحصیلکرده است که به گفته خودش مدرک فوق‌دیپلم حسابداری دارد و پیش از این در شرکتی کار می‌کرده‌است. او مدعی است پس از آشنایی با یک سارق سابقه‌دار و گرفتن مشاوره از او، تصمیم گرفته برای کسب درآمد به سرقت روی بیاورد.

سامان، به چه اتهامی بازداشت شدی؟

سرقت از منزل.

قبلاً هم سابقه سرقت داشتی؟

نه، برای اولین بار بود که تصمیم گرفتم سرقت کنم.

یعنی هیچ سابقه‌ای نداری؟

نه، تا قبل از این حتی پایم به کلانتری هم باز نشده‌بود. من فوق‌دیپلم حسابداری دارم و تا چند ماه قبل در شرکتی به عنوان حسابدار کار می‌کردم. برای خودم اعتبار و آبرویی داشتم، اما حالا همه را از دست داده‌ام.

از کارت اخراج شدی؟

نه، شرکت ورشکست شد و من هم بیکار شدم. مدتی دنبال کار بودم تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستانم وارد بازار ارز‌های دیجیتال شدم، اما آنجا هم بخت با من یار نبود و هرچه داشتم از دست دادم. وضعیتم آن‌قدر بد شد که صاحبخانه جوابم کرد و حتی پول اجاره هم نداشتم.

به همین دلیل تصمیم گرفتی سرقت کنی؟

ابتدا چنین تصمیمی نداشتم، اما وقتی از یکی از دوستان قدیمی‌ام که به جرم سرقت در زندان بود مشورت گرفتم، او پیشنهاد کرد برای پولدار شدن سرقت کنم.

چرا سراغ او رفتی؟

بهمن بچه‌محل ما بود و همیشه پولدار به نظر می‌رسید. ماشین‌های گران‌قیمت سوار می‌شد و حتی به دوستان و بچه‌های محل هم پول قرض می‌داد. وقتی بیکار شدم و پولی برای شروع یک کار جدید نداشتم، تصمیم گرفتم از او مقداری پول قرض بگیرم، اما فهمیدم به جرم سرقت زندانی شده‌است. به ملاقاتش رفتم و در ملاقات حضوری، شرایط زندگی و مشکلاتم را برایش توضیح دادم و خواستم مقداری پول به من قرض بدهد.

چه جوابی داد؟

گفت پولی ندارد که به من قرض بدهد، اما می‌تواند راهی نشانم دهد که خیلی زود پولدار شوم. بعد پیشنهاد سرقت از منزل را مطرح کرد و گفت خودش این کار را به من آموزش می‌دهد. مرا به دو برادر که در زمینه سرقت خودرو فعالیت داشتند معرفی کرد تا خودروی سرقتی تهیه کنم و ردی از خودم باقی نگذارم. یکی دیگر از دوستانش را هم معرفی کرد که پلاک جعلی خودرو می‌ساخت.

بهمن چطور تو را برای سرقت آماده کرد؟

او درباره سرقت از خانه با من صحبت کرد و گفت باید مدتی خانه موردنظر را زیر نظر بگیرم و رفت‌وآمد‌ها را بررسی کنم. من هم به حرف‌هایش اعتماد کردم و تصمیم گرفتم نقشه را اجرا کنم.

بعد چه کردی؟

طبق برنامه‌ای که بهمن به من داده‌بود به یک ابزارفروشی رفتم و چند وسیله، از جمله دیلم و پتک، خریدم. بعد خانه‌ای را زیر نظر گرفتم و وقتی متوجه شدم صاحب آن به مسافرت رفته است، تصمیم گرفتم از آنجا سرقت کنم.

فکر می‌کردی در اولین سرقت دستگیر شوی؟

نه، تصور می‌کردم همه‌چیز طبق نقشه پیش می‌رود، اما وقتی شب وارد خانه شدم، چون اولین بارم بود، دست‌وپایم می‌لرزید. در تاریکی پایم به گربه‌ای برخورد کرد و از ترس تعادلم را از دست دادم و گوشه اتاق زمین خوردم. وسایلی که داخل کیف و جیبم بود روی زمین ریخت. آنها را جمع کردم، اما متوجه فیش تراکنش خرید ابزار‌ها نشدم و همان فیش باعث شد پلیس مرا شناسایی کند.

حالا که دستگیر شده‌ای، چه احساسی داری؟

پشیمانم. می‌خواستم پولدار شوم، اما به جای آن گرفتار شدم و زندگی‌ام را به دردسر انداختم.