پرچم خونخواهی امام شهید بالا و جانیان به هلاکت خواهند رسید

جوان آنلاین: معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه در داخل کشور بر خونخواهی رهبر شهید اجماع وجود دارد، گفت: تحقق آرمان‌های حضرت امام شهید، بهترین خونخواهی است که از لوازم این خونخواهی، به درک واصل شدن آن جانیان و جنایتکاران است.

سردار یدالله جوانی، در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به مسئله خونخواهی رهبر شهید انقلاب، گفت: در داخل کشور بر این مسئله اجماع وجود دارد. اجماعی وجود دارد بر سبب اینکه دشمنان ما با جنایتی که مرتکب شدند و با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، داغی بر دل ملت ما نهادند. وی افزود: این مصیبت، مصیبت سنگینی برای ملت ما و داغ بزرگی است. امروز می‌بینیم که در تشییع و خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به‌عنوان امام سوم شیعیان، پرچم خونخواهی بالاست و این حرکت تا روز قیامت ادامه دارد. جوانی با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب درباره خونخواهی اظهار کرد: حضرت آقا در پیامی که صادر کردند، بر امر خونخواهی به‌عنوان یک مطالبه بحق اشاره کردند و فرمودند که فهرست این جانیان از صدر تا ذیل مشخص است و اینکه باید اقدامی صورت بگیرد. معاون سیاسی سپاه ادامه داد: دایره خونخواهان محدود به یک دستگاه یا یک گروه نیست؛ از مجموعه‌هایی که متولی هستند تا آزادی‌خواهان جهان، هر آزاده‌ای در جهان، مجموعه‌های مقاومت، متولیان امر در جمهوری اسلامی و ملت ما، همه خون‌خواه هستند و هر کسی به نوبه خود و به سهم و اندازه خود، قطعاً تلاشی برای این خونخواهی خواهد داشت. وی گفت: این اتفاق می‌افتد و دلیلش این است که همین الان اینها خواب آرام ندارند. این اتفاقی که برای برخی از اینها می‌افتد، آن رفتار واقعاً مفتضحانه‌ای که رئیس‌جمهور امریکا در ترکیه داشت، نحوه رفتن و جابه‌جایی آنها، نشان می‌دهد که در وحشت به سر می‌برند.

جوانی افزود: نه‌تنها در خارج از کشور خودشان، بلکه همین الان در داخل امریکا هم می‌خواهند جابه‌جا شوند این مسئله وجود دارد. در منطقه نیز به‌شدت وحشت دارند؛ چون خونخواهان، آزادی‌خواهان جهان، ملت‌های دیگر و ملت ما هستند و دستگاه‌ها و متولیان نیز حضور دارند. وی با تأکید بر فراگیر بودن جریان خونخواهی گفت: وقتی خون‌خواهان یک مجموعه فراگیر و گسترده هستند، روزی ان‌شاءالله این خونخواهی هم به نتیجه خواهد رسید. معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه خونخواهی دو بخش دارد، اظهار کرد: یک بخش خونخواهی، به درک واصل کردن جانیانی است که آمر، مباشر یا مشارکت‌کننده در این جنایتی بودند که انجام دادند. این یک بخش خونخواهی است که ان‌شاءالله امیدوار هستیم هرچه زودتر تک‌تک این جانیان، طبق آن فهرستی که مشخص است، به سزای اعمال خود برسند و به هلاکت برسند. بخش دیگر، یک حالت و یک موقعیت است. موقعیت به این معنا که وقتی شهید سلیمانی شهید شد، مطرح شد که سیلی محکمی زده شود و امریکایی‌ها از منطقه بیرون رانده شوند و این روند ادامه دارد.

جوانی تأکید کرد: ما بایستی در مسیر خونخواهی، علاوه بر به درک واصل کردن این جانیان و قصاصی که باید انجام بگیرد، به دوران امریکایی‌ها در منطقه پایان داده شود که مقدماتش فراهم است. وی افزود: امریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند به خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و پایگاه‌هایشان برگردند. در این مسیر، ان‌شاءالله آزادی قدس شریف را خواهیم داشت و به زیر کشیدن این قدرت شیطانی و تمدن اسلامی با وحدت امت اسلام، مسیری است که امام ما در این مسیر به شهادت رسید. معاون سیاسی سپاه در پایان گفت: تحقق آرمان‌های حضرت امام شهید، بهترین خونخواهی است که از لوازم این خونخواهی، به درک واصل شدن آن جانیان و جنایتکاران است.