جوان آنلاین: اگر یک خبرگزاری دقیقاً در فاصله بین دو دیدار ونس و قالیباف در اسلام‌آباد و سوئیس، خبری را با عنوان «تنش در روابط ونس و ترامپ» پوشش دهد دنبال چیست؟! بستگی دارد! اگر خبرگزاری صداوسیما باشد، دنبال هیچ! نباید خدای‌نکرده به ذهنتان خطور کند که رسانه ملی دنبال عادی‌سازی اختلاف بین قاتل رهبر شهید (ترامپ) و معاونش است (که با قالیباف دیدار داشته و نکته در همین تخریب نماینده رهبری و سرپرست تیم مذاکره‌کننده است!) این فقط یک پوشش خبری ساده از خبری است که در رسانه‌های امریکایی منتشر شده است.

حالا اگر هفت ماه بعد یک روزنامه (جوان) مصاحبه ونس را پوشش دهد که گفته است در برخی زمینه‌ها با ترامپ اختلاف دارد، و متن خبر هم دال بر شکست‌های سیاسی رهبران امریکا در موضوع ایران است، این چطور؟! این روزنامه دنبال چیست؟ باز بستگی دارد! اگر تریبون دست یک مجری (با رفتار شومنی) در تلویزیون باشد، این دقیقاً برای عادی‌سازی دیدار قالیباف با قاتلان رهبر شهید است!

حالا فقط روزنامه جوان این خبر را هفت ماه بعد از دیدار ونس و قالیباف پوشش داده است؟ نه! یک خبرگزاری (ر. ن) که اتفاقاً منش ضد قالیبافی دارد و عجیب آنکه مجری کذا به جریان همین خبرگزاری وابسته است، همان خبر «جوان» را مستقلاً از قول رسانه‌های امریکایی با عنوان «اختلاف ونس و ترامپ؛ عدم حمایت ونس از نتانیاهو» پوشش داده است ولی به‌شکل کاملاً اتفاقی جایی در شوی آن مجری ندارد!

اینها اسمش کار رسانه‌ای نیست. کارش تبدیل سلیقه‌های جریانی و سیاسی به اختلاف در میدان و تفرقه در وحدت است. روزنامه جوان تیراژ و مخاطبانش مشخص است ولی تلویزیون که داعیه‌ی پوشش ۸۰ تا ۹۰ درصدی مخاطبان را دارد، چرا باید با یک شوی ناجوانمردانه عقده‌های شخصی مجریان را به آنتن ببرد؟

نتیجه‌اش چه می‌شود؟! یک فعال معلوم‌الحال در سکوی داخلی (م. م) همان خورده‌های این جریان را بلغور و نشخوار می‌کند و تابلو می‌کنند و به دست برخی افراد خود در خیابان هم می‌دهند!

آقای قالیباف معتمد رهبر شهید در جنگ دوازده‌روزه و معتمد رهبری معظم در جنگ چهل‌روزه بوده و است. دنیای شما‌ها این قدر کوچک است که همه چیز را با یک شخص می‌سنجید ولی روزنامه جوان کاری به این سقف کوتاه سیاست شما ندارد. اگر میل وجودی شما به طنز زرد است، و برای این طنز‌ها نیاز به چیزی مثل پوشش خبری یک اختلاف بین ونس و ترامپ است، خبرگزاری صداوسیما و آن خبرگزاری محبوب دل‌های‌تان (ر. ن) در دسترس است، نیازی به تلاش وافر برای خواندن تیتر‌های روزنامه جوان بدون خواندن متن خبر و درک آن ندارید!