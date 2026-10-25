دوران تحمیل اراده امریکا بر ایران به پایان رسیده است

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدید‌های نظامی، ترور و فشار‌های سیاسی و اقتصادی عقب‌نشینی نخواهد کرد، تصریح کرد که هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور با پاسخی فراتر از تصور متجاوزان روبه‌رو خواهد شد. محمدباقر قالیباف، با پیوند دادن تهدید‌های امروز امریکا و رژیم صهیونیستی به سابقه مداخله و سلطه‌طلبی آنان در ایران، تأکید کرد که دوران تحمیل اراده قدرت‌های خارجی بر ملت ایران به پایان رسیده است. او با اشاره به سخنان تاریخی امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، استقلال کنونی ایران را نتیجه عبور از دوران وابستگی و تحقیر دانست و هشدار داد که تهدید به جنگ گسترده یا ترور نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از حقوق و منافع ملی خود منصرف کند. قالیباف همچنین با انتقاد از محاسبات امریکا و تأکید بر ضرورت جبران عینی و عملی تعهدات نقض‌شده، مسئولیت تغییر شرایط را متوجه واشینگتن دانست؛ موضعی که بر اساس آن، جمهوری اسلامی نه تهدید را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و نه بدون مشاهده تغییر رفتار و اقدام عملی طرف مقابل، به ادعا‌های آن اعتبار می‌بخشد.



به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس، که پس از ماه‌ها در محل صحن و با مشارکت بیش از دو سوم نمایندگان به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت مجازی) برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به خروش تاریخی و افشاگرانه حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) در چهارم آبان ۱۳۴۳ علیه ننگ‌نامه کاپیتولاسیون، گفت: امام بزرگوار ما در آن روز تاریخی، در برابر حاکمیت سرسپرده پهلوی فریاد زد که این مصوبه، «سند بردگی ملت ایران» و فروختن استقلال و کرامت یک ملت کهن و مسلمان در برابر دلار‌های امریکایی است. اما نکته راهبردی و بصیرت‌افزای کلام امام در همان روز که اکنون حقانیت آن بیش از هر زمان دیگر آشکار شده، رسوا کردن پیوند ناگسستنی امریکا و رژیم صهیونیستی بود، آن هم در سال ۱۳۴۳.

من برای یادآوری خودم و نسل جدید چند جمله از این سخنرانی تاریخی و حکیمانه امام را اینجا بیان می‌کنم؛ آن پیر مراد ما فرمود: «دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از امریکاست. اجانبند که مخازن پرقیمت زیرزمینی ما را به یغما برده و می‌برند. انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهای ناچیز برده و می‌برد. دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عُمّال آن مبتلا بودند؛ امروز به چنگال امریکا و عمال آن. امریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌کند؛ امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائیل است». آن روز امام راحل افشا کردند که رژیم منحوس پهلوی، مقدرات و اقتصاد کشور را در پای منافع امریکا و صهیونیست‌ها ذبح کرده است.

جنگ و جنایت امروز، تداوم سلطه دیروز امریکا

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نیز پس از گذشت شش دهه، اگر رژیم سفاک صهیونیستی در منطقه دست به جنایت و نسل‌کشی می‌زند و هم‌زمان واشینگتن با تحریم، ترور و خباثت‌های نظامی و اقتصادی تلاش می‌کند اراده ملت ما را بشکند، تداوم همان سلطه‌گری است. اما تفاوت بنیادین امروز با سال ۴۳ در این است که ملت ایران با هدایت امام راحل فقید و امام شهید در طول ۴۷ سال، زنجیر‌های اسارت را پاره کرده است و ایران عزیز ما امروز نه‌تنها مستعمره مستشاران غرب و شرق نیست، بلکه قدرت مقتدر و مستقل منطقه‌ای است که خواب سلطه دوباره استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده و از آن بالاتر در حال ازاله امریکا از منطقه غرب آسیاست. امریکایی‌ها گمان می‌کنند با چند اهرم فشار رسانه‌ای یا تهدیدات نظامی می‌توانند این ملت بزرگ را تسلیم خود کنند؛ غافل از اینکه ایران امروز، ایران دوره تحقیر پهلوی نیست؛ بلکه دژ مستحکمی از خودباوری، اقتدار دفاعی و اراده پولادین است که هرگز اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خارجی برای عزت این مرزوبوم تعیین‌تکلیف کند.

مرعوب دشمنان نمی‌شویم

دکتر قالیباف تصریح کرد: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده‌ایم تا در مقابل هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصورشان بدهیم؛ لذا تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که باعث کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود و تا زمانی که امریکایی‌ها تغییر رفتار ندهند، دست از خوی زورگویی و طمع‌ورزی برندارند و تعهدات نقض‌شده‌شان را به‌صورت عینی، ملموس و واقعی روی زمین جبران نکنند، هیچ ادعایی برای جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای اعتبار نخواهد داشت. همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام، ما حرف جدیدی نداریم؛ این امریکا بود که با محاسبات غلط و جنگ علیه ایران، وارد باتلاق شد و اکنون هم آنها هستند که باید اقدامات لازم برای نجات خود را انجام دهند. نکته مهم دیگر، مطالبه عمومی از دولت محترم درباره مسئله خط مقدم اقتصاد یعنی معیشت و سفره مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق خود به برخی ناترازی‌ها اشاره کرد و گفت: گرانی‌های مداوم و ادامه‌دار اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش همه مردم، به‌خصوص محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است. از دولت محترم بابت افزایش پنجاه درصدی میزان کالابرگ برای بخشی از مردم که می‌تواند کمکی در تأمین اقلام اساسی باشد، تشکر می‌کنیم. این اقدام امیدوارکننده باید در برخورد با گرانی‌ها و توجه به فرایند‌های توزیع کالا‌های اساسی نیز ادامه یابد تا معیشت و سفره مردم، آخرین نقطه‌ای باشد که از جنگ و تحریم آسیب می‌بیند. در این زمینه مجلس هم در قوانین دائمی و هم در برنامه هفتم پیشرفت، مقررات و منابع لازم را پیش‌بینی کرده و آماده کمک به دولت است. رئیس قوه مقننه ادامه داد: درباره کالابرگ، نکته دیگری که باید توجه شود، وضعیت اصناف و فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ است. برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که متأسفانه تأخیر‌های گاه‌گاه در تسویه حساب مطالبات فروشگاه‌ها و واحد‌های خرد توزیعی، سرمایه در گردش کسبه محترم را به‌خصوص در شرایط نوسانات ارزی تحت فشار قرار داده و انتظار مجلس این است که وزارت رفاه و بخش‌های مالی، فرایند تسویه حساب با فروشگاه‌ها را به صورت کاملاً منظم و قاعده‌مند تنظیم کنند تا هم معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره اصناف و کسبه آسیب نبیند.

نمای نزدیک

واکنش قالیباف به نامزدی لانا نسیبه برای دبیرکلی سازمان ملل:

روباه کاندیدای نگهبانی از مرغ‌ها می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعلام نامزدی لانا نسیبه، نماینده سابق امارات در سازمان ملل برای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل در حساب کاربری شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: روباه، کاندیدای نگهبانی از مرغ‌ها می‌شود. محمدباقر قالیباف دیروز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: این تلاشی است برای تصاحب عالی‌ترین مقام سازمان ملل، با هدف هموار کردن مسیر دیپلماتیک پروژه «اسرائیل بزرگ» در منطقه و سفیدشویی یک نسل‌کشی نظام‌مند. سابقه کاری او چیزی جز دفاع از فاجعه غزه نیست؛ روباه پروفایل لینکدینش را به‌روزرسانی می‌کند تا برای شغل «نگهبانی لانه مرغ‌ها» درخواست دهد. قالیباف در این پست خود، بخش‌هایی از مصاحبه قدیمی لانا نسیبه را که در آن از عادی‌سازی روابط و همکاری‌های امارات و رژیم صهیونیستی دفاع کرده بود به اشتراک گذاشته است.