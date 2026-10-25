تحلیلگر آمریکایی: حمایت پاکستان از مخالفان کابل تهدید آسیای مرکزی است

تحلیلگر آمریکایی گفت که حمایت پاکستان از مخالفان کابل، ثبات آسیای مرکزی و منافع روسیه را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: «اندرو کوریبکو»، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در مقاله‌ای هشدار داد حمایت احتمالی پاکستان از گروه‌های مسلح مخالف طالبان می‌تواند به گسترش بی‌ثباتی در افغانستان و سرایت ناامنی به آسیای مرکزی منجر شود.

به گزارش تسنیم، کوریبکو با اشاره به گزارش اخیر نیویورک‌تایمز درباره دیدار مقام‌های نظامی و اطلاعاتی پاکستان با سران گروه‌های مسلح مخالف طالبان نوشت که اسلام‌آباد ظاهراً در حال بررسی امکان حمایت از این گروه‌هاست.

این تحلیلگر با اشاره به سابقه چند دهه‌ای پاکستان در حمایت از گروه‌های مسلح در افغانستان، درباره ناکامی اسلام‌آباد برای تأمین خواسته‌هایش از کابل افزود: پاکستان با وجود ۱۰ ماه جنگ، نتوانسته است طالبان را وادار کند درباره خط دیورند امتیاز بدهد یا حمایت ادعایی طالبان از گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان را که اسلام‌آباد آنها را تروریست می‌داند، متوقف کند؛ چه رسد به اینکه بتواند طالبان را شکست دهد.

این تحلیلگر آمریکایی اضافه کرد: به دلیل این ناکامی، انتظار می‌رفت پاکستان با گسترش جنگ نیابتی خود علیه افغانستان، حمایت از گروه‌های دیگر را نیز در دستور کار قرار دهد و به اتکای خود به داعش خوراسان تنوع ببخشد؛ حمایتی که طالبان آن را به پاکستان نسبت می‌دهند و روسیه نیز به آن مشکوک است.

کوریبکو همچنین احتمال داد حمایت از گروه‌هایی با شعار‌های دموکراتیک بتواند زمینه جلب پشتیبانی آمریکا را فراهم کند.

وی این سناریو را با احتمال بازگشت نیرو‌های آمریکایی به پایگاه بگرام و تلاش واشنگتن برای افزایش نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی مرتبط دانست و دسترسی به منابع معدنی افغانستان و ایجاد مسیر‌های لجستیکی منطقه‌ای را از جمله انگیزه‌های آمریکا برای چنین حضوری مطرح کرد.

این تحلیلگر با اشاره به هشدار‌های مقام‌های روسیه درباره بازگشت زیرساخت‌های نظامی غرب به افغانستان، نوشت که گسترش حضور آمریکا یا افزایش فعالیت گروه‌های مسلح می‌تواند نگرانی‌های امنیتی مسکو را تشدید کند.

کوریبکو افزود حتی در صورت عدم بازگشت نیرو‌های آمریکایی، بی‌ثباتی ناشی از جنگ نیابتی ممکن است از افغانستان فراتر برود و کشور‌های آسیای مرکزی که متحد روسیه هستند را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان، پیشنهاد کرده است روسیه در همکاری نظامی با طالبان برای مقابله با داعش خراسان، احتمال استفاده از تسلیحات پیشرفته، از جمله پهپادها، علیه گروه‌های مورد حمایت پاکستان را نیز مدنظر قرار دهد.

تحلیلگر آمریکایی در ادامه شکل‌گیری حکومتی در افغانستان با ساختاری مشابه پاکستان، با نقش پررنگ ارتش و دستگاه اطلاعاتی و حضور احتمالی نیرو‌های آمریکایی، را تهدیدی بلندمدت برای منافع روسیه توصیف کرد.