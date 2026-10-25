جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری لیبی، «عبدالحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی این کشور مخالفت خود را با هر گونه اهانت به مردم لیبی اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، وی در صفحه فیس بوک خود نوشت: لیبی کشوری دارای حاکمیت است و ما هر گونه اهانت به این کشور و ملت آن را که قربانیان زیادی در راه مبارزه با تروریسم تقدیم کرده است، رد می‌کنیم.

الدبیبه افزود: ما تمایل به روابط با آمریکا بر اساس اصل احترام متقابل داریم و هرگز نمی‌پذیریم که کرامت لیبی و ملت آن ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی باشد.

این اظهارات نخست‌وزیر لیبی پس از آن بیان شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر پری ایالت جورجیا، مردم لیبی، یمن، سومالی و هائیتی را مورد اهانت قرار داد و گفت: چرا ما همیشه باید افرادی را از کشور‌های کثیف بپذیریم؟ لیبی، یمن، هائیتی و سومالی، من این کشور‌ها را کشور‌های کثیف می‌نامم.