حزب کمونیست ترکیه با برگزاری تجمعی در آنکارا، به توافق نظامی مشترک میان ترکیه، عربستان و پاکستان اعتراض کرد و درباره کشیده شدن آنکارا به جنگ یمن هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، حزب کمونیست ترکیه با برگزاری تجمعی اعتراضی در آنکارا، مخالفت خود را با توافق نظامی مشترک میان ترکیه، عربستان و پاکستان اعلام کرد و نسبت به احتمال اعزام نیرو‌های ترکیه به جنگ یمن هشدار داد.

به گزارش ایرنا، ولی افق اریکان، عضو کمیته مرکزی این حزب، گفت این توافق ممکن است سربازان ترکیه را در برابر مردم یمن قرار دهد.

وی از نمایندگان پارلمان ترکیه خواست با این توافق مخالفت کنند.

اریکان همچنین تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد جوانان ترکیه برای نفت عربستان یا منافع دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به کام مرگ فرستاده شوند.

این تظاهرات درحالی برگزار شده است که پیشتر عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب همکاری‌های نظامی سه‌جانبه، توافقی را امضا کرده بودند.