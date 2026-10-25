اوشاکوف: حضور پوتین در اجلاس گروه-۲۰ به نتیجه اجلاس اپک بستگی دارد

جوان آنلاین: به نقل از راشاتودی، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: تدارک و سازماندهی نشست آتی بین پوتین، ترامپ و شی جین پینگ، در حاشیه اجلاس اپک آغاز شده است. فعلا در مورد دیدار دوجانبه پوتین و ترامپ، در حاشیه اجلاس اپک توافقی حاصل نشده است، اما چنین اجلاس‌های بین المللی بزرگی فرصت‌های فراوانی برای برقراری ارتباط فراهم می‌کنند.

به گزاش مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه سپس ادامه داد: حضور پوتین در اجلاس گروه ۲۰ در میامی آمریکا به نتیجه اجلاس اپک در شنژن چین بستگی دارد. فضای سیاسی کلی در ایالات متحده نسبت به روسیه بسیار نامطلوب است با این حال دولت ترامپ درک می‌کند که تعامل با روسیه بهتر از رویگردانی از این تعامل است.

«یوری اوشاکوف» در ادامه افزود: دخالت اروپا در درگیری و تلاش‌های کشور‌های اروپایی برای حمایت از کی‎یف مسئله‌ای کلیدی در حل و فصل بحران اوکراین است. پس از اجلاس انکوریج، مسکو این تصور را داشت که واشنگتن می‌تواند کی ‎یف را مجبور به اجرای شرایط مربوطه برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران اوکراین کند. توافق احتمالی صلح روسیه و اوکراین هنوز نیاز به کار بیشتری دارد؛ روسیه آماده است تا مذاکرات سه جانبه برای حل و فصل بحران اوکراین را پس از چهارم نوامبر ازسربگیرد.