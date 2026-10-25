کد خبر: 1386725
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

بازگشت ۴۰ ملوان ایرانی از سریلانکا

3 روزنامه دیلی میرر سریلانکا عصر یکشنبه نوشت، سریلانکا پس از هماهنگی‌های لازم و ارائه درمان و خدمات پزشکی، ۴۰ ملوان ایرانی را به کشورشان بازگرداند.

جوان آنلاین: ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا در مصاحبه با دیلی میرر تایید کرد که هر ۴۰ ملوان قبل از بازگرداندن به ایران در صبح شنبه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته بودند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه سریلانکا در ادامه افزود: ما ۴۰ ملوان را نجات دادیم، به آنها خدمات درمانی ارائه دادیم و امروز صبح آنها را به کشورشان بازگرداندیم.

به گفته وزارت امور خارجه سریلانکا، ملوانان سوار بر کشتی‌های تجاری بودند که تقریبا در ۲۴ مایل دریایی از گاله قرار داشتند و به دلیل شرایط پزشکی‌شان کمک دریافت کردند.

توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت امور خارجه سریلانکا نیز اظهار کرد: سریلانکا به تعهدات بشردوستانه خود عمل کرده است. ما انتقال را هماهنگ کرده‌ایم و تعهدات بشردوستانه خود را انجام داده‌ایم.

آناندا ویجپالا، وزیر امنیت عمومی سریلانکا اعلام کرد که دولت این کشور به گروهی از نجات‌یافتگان ایرانی که از کشتی‌های آسیب‌دیده در حملات اخیر جان سالم به در برده‌اند، ویزای یک ماهه رایگان اعطا خواهد کرد تا تحت حمایت بشردوستانه در سریلانکا بمانند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پیشتر ضمن تشکر از تلاش‌های سریلانکا در عملیات امداد و نجات ملوانان ناوچه دنا، بر اهمیت حفظ و حراست از کشتی‌های ایرانی و سلامت خدمه آن تاکید کرده بود.

برچسب ها: ایران ، سریلانکا ، ملوانان ایرانی
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