جوان آنلاین: «د نیوز» پاکستان در گزارشی نوشت که روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی در حالی به گسترش روابط خود با طالبان ادامه می‌دهند که تلاش پاکستان برای جلب حمایت منطقه‌ای درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی)، با همراهی محدودی مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، امجد «بشیر صدیقی»، با بررسی هشتمین نشست «فرمت مسکو» درباره افغانستان نوشت که کشور‌های منطقه، نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد را مبنای اصلی تنظیم روابط خود با حکومت طالبان قرار نداده‌اند. روسیه پس از به‌رسمیت‌شناختن رسمی طالبان، همکاری‌های دیپلماتیک خود با کابل را گسترش داده است.

«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، از تلاش‌های طالبان در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم تمجید کرده، اما درباره فعالیت داعش خوراسان در نزدیکی مرز‌های ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده است.

این گزارش می‌افزاید با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی نماینده حکومت طالبان نیز درباره حمایت پاکستان از القاعده و داعش خوراسان نیز در نشست مسکو با حمایت گسترده‌ای روبه‌رو نشد.

به نوشته صدیقی، برخی دیپلمات‌های پیشین پاکستان معتقدند اسلام‌آباد نفوذ خود بر طالبان را بیش از اندازه برآورد کرده است. به باور آنان، سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان علاوه بر کاهش نفوذ این کشور، به منافع تجاری آن نیز آسیب زده است. در همین حال، چین، روسیه و ایران در واکنش به حملات هوایی پاکستان در افغانستان در سال ۲۰۲۶، خواستار خویشتن‌داری و میانجی‌گری شده‌اند.

در بخش اقتصادی این گزارش آمده است که تجارت دوجانبه پاکستان و افغانستان از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۵ به ۳۵۸ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۵ ـ ۲۰۲۶ کاهش یافته است. همچنین، صادرات افغانستان از طریق بنادر پاکستان در این دوره از ۴۵۴ میلیون دلار به هفت میلیون دلار رسیده است.

افغانستان برای کاهش وابستگی به مسیر‌های ترانزیتی پاکستان، استفاده از مسیر‌های جایگزین از طریق ایران و هند را افزایش داده است. بندر چابهار، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، جاده زرنج ـ دلارام و کریدور شمال ـ جنوب از جمله مسیر‌های مورد توجه کابل هستند؛ با این حال، بنادر پاکستان همچنان در تجارت افغانستان اهمیت دارند.

این گزارش همچنین می‌نویسد که پاکستان از طالبان خواسته است تضمین کتبی بدهند که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان استفاده نخواهد شد، اما طالبان این درخواست را نپذیرفته‌اند. برآورد ناظران سازمان ملل حاکی از حضور حدود ۶ هزار جنگجوی این گروه در افغانستان است.

نویسنده تأکید می‌کند که پاکستان با انزوای کامل دیپلماتیک روبه‌رو نیست، اما در جلب حمایت منطقه‌ای از مواضع خود درباره افغانستان با محدودیت مواجه شده است. اسلام‌آباد برای پیشبرد اهداف امنیتی خود باید تعامل دیپلماتیک مستمر با کشور‌های منطقه را دنبال کند و نگرانی‌های امنیتی را با منافع مشترک اقتصادی و منطقه‌ای پیوند دهد.