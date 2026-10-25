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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش چشمگیر کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی ایلهان عمر

3 کارزار انتخاباتی ایلهان عمر پس از یورش ماموران فدرال به منزلش، طی دو روز بیش از ۱.۵ میلیون دلار کمک مالی دریافت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از واشنگتن‌پست، کارزار انتخاباتی ایلهان عمر، نماینده مسلمان دموکرات ایالت مینه‌سوتا، در روز یورش ماموران فدرال به منزل او در واشنگتن، ۱۲ اکتبر، حدود ۸۴۷ هزار دلار کمک مالی دریافت کرد؛ رقمی که بالاترین میزان کمک روزانه به کارزار او در دوره انتخاباتی جاری بود.

به گزارش مهر، این کارزار روز بعد نیز ۶۶۵ هزار دلار دیگر جذب کرد. مجموع کمک‌های مالی اعلام‌شده در دو هفته نخست اکتبر به حدود ۱.۹ میلیون دلار رسید و کل کمک‌های کارزار در دوره انتخاباتی دوساله جاری از ۸ میلیون دلار فراتر رفت.

این افزایش کمک‌ها در حالی رخ داده که ایلهان عمر با تحقیقات فدرال درباره پرونده مهاجرت خود به آمریکا روبه‌رو است و اختلاف سیاسی او با دونالد ترامپ و دولتش شدت گرفته است. این تحولات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر رخ می‌دهد.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، واحد تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در ۱۲ اکتبر، در چارچوب تحقیقات فدرال درباره احتمال ارائه اطلاعات نادرست در اسناد مهاجرتی ایلهان عمر یا پدر درگذشته‌اش، منزل او را بازرسی کرد. این اسناد پس از ورود آنها به آمریکا در دهه ۱۹۹۰ ارائه شده بود.

وکلای ایلهان عمر که برای پنجمین دوره حضور در مجلس نمایندگان نامزد شده است، مقام‌های فدرال را به نقض تشریفات قانونی و تضمین‌های قانون اساسی در جریان بازرسی متهم کردند. آنها گفتند مأموران هنگام ورود به منزل او در شمال‌شرق واشنگتن، دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی قاضی فدرال را رعایت نکرده‌اند.

برچسب ها: کارزار انتخاباتی ، ایلهان عمر ، آمریکا
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