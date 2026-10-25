کد خبر: 1386721
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
جامعه » اخبار كلی

شروط استفاده از گوشی همراه در مدارس

3 معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره مجاز بودن استفاده از تلفن همراه در مدارس، گفت: تصمیم گیری برای همراه بردن موبایل به مدرسه برعهده شورای عالی مدارس است و در کلاس درس نیز اگر به فرآیند آموزش کمک کند با نظر معلم به صورت محدود امکان پذیر است.

جوان آنلاین: دکتر کفاش در توضیح بیشتر گفت: در ماده ۱۲۰ آئین نامه اجرایی مدارس که برنامه عمل مدیران مدارس است و بر اساس آن مدارس را اداره می‌کنند و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، آورده شده که استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، ابزار‌های تکنولوژی اطلاعات و فضای مجازی مجاز است. در تبصره همین ماده نیز اشاره شده که استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش و یادگیری با تائید شورای مدرسه بلامانع است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در اصلاحاتی که در این آئین نامه صورت گرفته و به زودی ابلاغ می‌شود نیز مجددا اشار شده است که مدرسه باید از فناوری اطلاعات و ارتباطی و هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای خلق فرصت تربیتی جدید و تحول در کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با کنترل آثار نامطلوب آن استفاده کند.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات در کلاس درس بلامانع است، ادامه داد: استفاده از رایانه یا تبلت‌های دانش‌آموزی مورد تائید وزارت آموزش و پرورش به عنوان ابزار آموزشی مجاز است. همچنین تصمیم گیری در مورد آوردن تلفن همراه و به همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قراردادن در محل نگهداری، زمان یا محوطه مجاز استفاده از آن و تعیین تنبیهات تخطی از مقررات بر عهده شورای مدرسه است. 

کفاش گفت: در هر مدرسه شورای مدرسه وجود دارد که از مدیر، معاونان، نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای دانش آموزی تشکیل شده که می‌تواند در این باره تصمیم گیری کند.

وی افزود: همچنین در تبصره دوم همین ماده نیز اشاره شده که استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت‌های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی با نظر معلم مربوطه برای زمان مشخص و محدود مجاز است.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: این مسئله که گفته می‌شود بردن تلفن همراه به مدرسه مجاز است و همه می‌توانند به مدرسه موبایل ببرند خیر اینطور نیست و در بسیاری از کشور‌ها ورود تلفن همراه به کلاس درس ممنوع شده و فقط وقتی معلم تشخیص دهد در جهت تکمیل بحث یادگیری لازم است، در زمان محدود این امکان وجود دارد که در قانون نیز همین مسئله آورده شده است.

کفاش گفت: در نتیجه برای ورود تلفن همراه به مدرسه باید شورای مدرسه نظر دهد و استفاده از آن نیز در کلاس درس نیز با مرجعیت معلم امکان پذیر است.

وی در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری در شورای مدارس باعث ایجاد تفاوت در مدارس می‌شود؟ افزود: با پیشرفت‌هایی که در زمینه تکنولوژی صورت گرفته به هر حال ما ناچار به استفاده از این فناوری‌ها برای تکمیل آموزش هستیم منتها ما این اختیار را به شورا‌های مدارس دادیم، چون شرایط مدارس با یکدیگر متفاوت است و بهتر است حتی المقدور اگر به فرآیند آموزش کمک می‌کند از این ابزار‌ها استفاده کنند.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به سوال دیگری که زیرساخت‌های لازم در این باره وجود دارد یا خیر؟ ادامه داد: آئین نامه‌های آموزشی به افق‌های دورتر نیز نگاهی دارند و همانطور که در زمان کرونا با کمک خیرین برای برخی دانش آموزان تلبت دانش آموزی تهیه شد ما امیدواریم در آینده همانند برخی کشور‌ها به این سمت حرکت کنیم که از این امکانات برای آموزش استفاده کنیم؛ اما در حال حاضر زیرساخت‌های این مسئله در تمام مدارس کشور فراهم نیست و باید به این سمت حرکت کنیم.

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، موبایل ، مدارس
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