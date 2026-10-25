جوان آنلاین: طبق خبر رسیده، فیلم سینمایی «هرچی تو بگی» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم و تهیه‌کنندگی مشترک او و محسن آتش‌زمزم، امروز یکشنبه سوم آبان از ساعت ۱۸ در بخش سینما آنلاین یکی از پلتفرم‌ها اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش ایسنا، «هرچی تو بگی» محصول سال ۱۴۰۲ در ژانر درام موزیکال و ویژه کودک و نوجوان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بچه‌ها و عروس‌ها و داماد‌های زبل و پول‌پرست سالارخان، می‌خواهند برای تصاحب اموالش، او را به خانه سالمندان ببرند، غافل از اینکه نوه‌های زرنگ، دست والدین را خوانده‌اند و برای نجات پدربزرگ، چنان نقشه‌های عجیب و غریبی را پیاده می‌کنند که بیا و ببین!

رضا بابک، نعیمه نظام‌دوست، بهراد خرازی، سیاوش چراغی‌پور، سپیده مظاهری، شیما جوهری‌فرد، جمشید صدری، مهدی باقربیگی و استاد حجت‌الله الهیان از بازیگران این فیلم هستند.

محمدسام سنایی، مانلی پورکبیریان، ادن شمیان، رادمهر دانایی‌فر و پندار آتش‌زمزم نیز بازیگران کودک این اثر هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، مدیر صدابرداری: فرامرز مختاری مبارکه، صداگذار: میلاد استخری، تدوین: امیرحسین مدرس، سعید زمانی، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، طراح گریم: محمد توکل، آهنگساز: فرهاد صفار، منشی صحنه: مرجان بهرامی، فیلمبردار: یاسر آقاامینی‌ها، عکاس: علیرضا آب آب، شاعر: عبدالجبار کاکایی، راوی: ناهید امیریان، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: افشین سنگ چاپ، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، دستیار تهیه کننده: امیر سلیمیان، جانشین تولید: مهدی چلمغانی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: امیرحسین مدرس، مجری طرح: ابوالفضل آتش زمزم، خوانندگان: رضا بابک، منا عسگری.