هیات پارلمانی ایران وارد هند شد

جوان آنلاین: از مجلس، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در «مجمع پارلمانی گروه بریکس» عصر امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه ۱۴۰۵) با استقبال غلامعلی خاتانا و یوسف پاتان نمایندگان پارلمان هند و محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور وارد دهلی نو شدند.

به گزارش ایرنا، قرار است هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس که در روز‌های ۴ و ۵ آبان ماه سال جاری، با شعار «تقویت پارلمان‌ها برای توسعه مردم‌محور» در دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار می‌شود، شرکت کند. شعار هیأت پارلمانی کشورمان در این مجمع «اقتدار ایرانیان؛ سامان نوین بین‌المللی و مقابله با یکجانبه‌گرایی» است. همچنین ملاقات با سایر هیأت‌های پارلمانی عضو این گروه که در این دوره از اجلاس حاضر هستند، در دستور کار هیأت پارلمانی ایران قرار دارد.

گروه بریکس در حال حاضر شامل ۱۱ کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آرژانتین است