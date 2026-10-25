واکنش قالیباف به اعلام نامزدی دیپلمات اماراتی برای دبیرکلی سازمان ملل

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اعلام نامزدی لانا نسیبه، نمایندهٔ سابق امارات در سازمان ملل برای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل در حساب کاربری شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: این تلاشی است برای تصاحب عالی‌ترین مقام سازمان ملل، با هدف هموار کردن مسیر دیپلماتیک پروژهٔ «اسرائیل بزرگ» در منطقه و سفیدشویی یک نسل‌کشی نظام‌مند. سابقهٔ کاری او چیزی جز دفاع از فاجعهٔ غزه نیست؛ روباه پروفایل لینکدینش را به‌روزرسانی می‌کند تا برای شغل «نگهبانی لانهٔ مرغ‌ها» درخواست دهد.

قالیباف در این پست خود، بخش‌هایی از مصاحبهٔ قدیمی لانا نسیبه که در آن از عادی‌سازی روابط و همکاری‌های امارات و رژیم صهیونیستی دفاع کرده بود را به اشتراک گذاشته است.