کد خبر: 1386669
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۲
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تصمیم‌گیری در آموزش‌وپرورش باید بر پایه آمار دقیق باشد

سص سخنگوی آموزش و پرورش گفت: اطلاعات معتبر آماری می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در آموزش‌وپرورش و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای نظام تعلیم‌وتربیت کمک کند.

جوان آنلاین: علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران حضور پیدا کرد و با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق اظهار کرد: انعقاد این تفاهم‌نامه را به فال نیک می‌گیریم؛ چراکه می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بر پایه اعداد و آمار معتبر را فراهم کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به جایگاه عدد و محاسبه در آموزه‌های دینی افزود: در قرآن کریم نیز به اهمیت محاسبه و نظم در جهان هستی اشاره شده است. توجه به عدد و شناخت زمان، از جمله موضوعاتی است که در آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع می‌تواند اهمیت محاسبه دقیق را در تصمیم‌گیری‌های انسانی یادآوری کند.

فرهادی ادامه داد: برای اجرای هر فرایند مهم، باید چهار بُعد اساسی شامل منابع، مصارف، اهداف و روش‌ها را در نظر گرفت. ابتدا باید منابع مورد نیاز مشخص شود، سپس مصارف و فرایندهای اجرایی به‌درستی محاسبه شود و در ادامه، اهداف متناسب با این اطلاعات تعیین شود. بدون شناخت دقیق این مؤلفه‌ها، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌ها به نتایج مطلوب برسند.

وی با تأکید بر اهمیت آمار در نظام تعلیم‌وتربیت گفت: ممکن است اشتباه آماری در برخی حوزه‌ها، مانند میزان تولید یک محصول، به تغییر در برآوردها منجر شود؛ اما اهمیت دقت آماری در حوزه منابع انسانی بسیار بیشتر است، زیرا نیروی انسانی ماهر و سالم، از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به شمار می‌رود.

فرهادی تصریح کرد: دستگاه تعلیم‌وتربیت مسئولیت پرورش نیروی انسانی کشور را بر عهده دارد و عملکرد آن در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. ازاین‌رو، برای پیشبرد اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، باید وضعیت دانش‌آموزان و نیازهای نظام آموزشی با دقت ارزیابی شود و تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات معتبر اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آماری در آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در سال‌های اخیر، این وزارتخانه نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به این جمع‌بندی رسیده است که سامانه‌های آماری و زیرساخت‌های مورد نیاز برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات باید تقویت شوند. تصمیم‌گیری مبتنی بر آمار دقیق می‌تواند مدیریت منابع انسانی و نحوه تخصیص نیرو در آموزش‌وپرورش را بهبود ببخشد.

فرهادی با اشاره به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس افزود: در حوزه جذب و تأمین نیروی انسانی، ظرفیت‌های موجود و نیازهای واقعی باید به‌درستی محاسبه شود تا برنامه‌ریزی‌ها با شرایط و اقتضائات نظام آموزشی تناسب داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جابه‌جایی معلمان گفت: بیش از ۹۵ هزار مورد نقل‌وانتقال میان معلمان و در ارتباط با شرایط خانوادگی آنان انجام شده است که حدود ۶۵ هزار مورد از این جابه‌جایی‌ها بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی در فرایند مربوطه انجام شده است.

فرهادی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری با مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مرکز آمار و دسترسی به اطلاعات معتبر می‌تواند به بهبود وضعیت و افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش کمک کند. امیدواریم با تقویت این همکاری‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق بیش از گذشته در فرایندهای مدیریتی و برنامه‌ریزی نظام تعلیم‌وتربیت مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: آموزش وپرورش ، معلمان ، فرهادی
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