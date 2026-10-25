جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای» با اشاره به صدور و اجرای رأی پرونده این بیماران اظهار کرد: برای نخستین بار حقوق کودکان و بیماران پروانه‌ای در این پرونده احقاق شد و رأی صادرشده به مرحله اجرا رسید.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این پرونده یک دستاورد حقوقی در مسیر تحقق عدالت و کرامت انسانی است، افزود: حق صرفاً آن نیست که در قانون ذکر یا در حکم قید شود، بلکه باید در زندگی افرادی که دادخواهی کرده‌اند، اثرگذار باشد.

کاظمی با اشاره به رنج و مشکلات خانواده‌های بیماران پروانه‌ای تصریح کرد: هرچند مبالغ پرداخت‌شده پاسخگوی تمام رنج و آلام این خانواده‌ها نیست، اما این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی صدای دادخواهان را می‌شنود، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد، رأی صادر می‌کند و در نهایت برای اجرای آن اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قدرت نظامی و قدرت سیاسی طرف مقابل به هیچ وجه مانع دادخواهی و اجرای عدالت نیست و این موضوعی است که ملت ایران در سطح بین‌المللی نیز دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه با عزم و اراده جدی، پرونده‌های مشابه را که تعداد قابل توجهی از آنها در دادگستری تهران در دست پیگیری است، با رعایت استقلال، اقتدار و موازین قانونی دنبال می‌کند تا به صدور رأی و اجرای احکام منتهی شوند.

کاظمی همچنین با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنان گفت: دادگستری در کنار این خانواده‌هاست و رنج بیمارانی را که در اثر تحریم‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند، درک می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه رسیدگی‌های قضایی، حقوق سایر بیماران نیز احقاق شود و هیچ قدرتی مانع دسترسی انسان‌ها به حقوق قانونی‌شان نباشد.