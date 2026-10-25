هشدار پلیس فتا درباره تبلیغات خودکار تلگرام

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام در برخی کانال‌ها، گفت: نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌ دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست و مجرمان سایبری می‌توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوء استفاده کنند.

جوان آنلاین: سرهنگ جواد مختاررضایی با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام، گفت: برخی پیام‌های تبلیغاتی که هنگام مشاهده کانال‌های خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و کانال‌های اقتصادی نمایش داده می‌شوند، توسط سامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید موردی مدیر کانال منتشر می‌شوند، در حالیکه این تبلیغات محتوای اصلی کانال نیستند.

وی افزود: این تبلیغات ممکن است کاربران را به کانال‌های متفرقه، مطالب با ظاهر خبری یا پیشنهادهای مالی و سرمایه‌گذاری هدایت کنند. نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌ دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: مجرمان سایبری می‌توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند و با تبلیغات فریبنده، کاربران را به صفحات جعلی، ربات‌های مخرب یا پرداخت وجه هدایت کنند.

وی توصیه کرد: کاربران تبلیغ‌ها را با برچسب «Ad» یا «Sponsored» از مطالب اصلی کانال تفکیک کنند و صرفاً به دلیل دیدن تبلیغ در کانال یک رسانه یا مجموعه شناخته‌ شده، به آن اعتماد نکنند. پیش از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار تبلیغ‌ دهنده را از مسیری مستقل بررسی کنند.