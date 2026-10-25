کد خبر: 1386640
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

هشدار پلیس فتا درباره تبلیغات خودکار تلگرام

تلگرام معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام در برخی کانال‌ها، گفت: نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌ دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست و مجرمان سایبری می‌توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوء استفاده کنند.

جوان آنلاین: سرهنگ جواد مختاررضایی با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام، گفت: برخی پیام‌های تبلیغاتی که هنگام مشاهده کانال‌های خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و کانال‌های اقتصادی نمایش داده می‌شوند، توسط سامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید موردی مدیر کانال منتشر می‌شوند، در حالیکه این تبلیغات محتوای اصلی کانال نیستند.

وی افزود: این تبلیغات ممکن است کاربران را به کانال‌های متفرقه، مطالب با ظاهر خبری یا پیشنهادهای مالی و سرمایه‌گذاری هدایت کنند. نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌ دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: مجرمان سایبری می‌توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند و با تبلیغات فریبنده، کاربران را به صفحات جعلی، ربات‌های مخرب یا پرداخت وجه هدایت کنند.

وی توصیه کرد: کاربران تبلیغ‌ها را با برچسب «Ad» یا «Sponsored» از مطالب اصلی کانال تفکیک کنند و صرفاً به دلیل دیدن تبلیغ در کانال یک رسانه یا مجموعه شناخته‌ شده، به آن اعتماد نکنند. پیش از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار تبلیغ‌ دهنده را از مسیری مستقل بررسی کنند.

برچسب ها: تلگرام ، پلیس فتا ، کلاهبردار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فصلی جدید در تاریخ ایران

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار