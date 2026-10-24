پول حقیقی از بورس عقب نشست

جوان آنلاین: بازار سهام در معاملات شنبه با افت شاخص‌ها و تشدید خروج سرمایه حقیقی روبه‌رو شد و شاخص کل در پایان دادوستد‌ها به ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد رسید. همزمان کاهش شاخص هم‌وزن نیز از گسترش فشار فروش در میان شرکت‌های بورسی حکایت داشت، اما مهم‌ترین متغیر این روز به خروج ۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی مربوط می‌شد، زیرا همزمان با کاهش ارزش کل بازار به ۳/۲۳ هزار همت، بخشی از سرمایه‌گذاران منابع خود را به سمت ابزار‌های دیگر سوق دادند و ورود ۸۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های طلا، تفاوت رفتار سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی را برجسته کرد.



افت شاخص کل در معاملات شنبه را نمی‌توان صرفاً به کاهش قیمت چند شرکت بزرگ نسبت داد، زیرا خروج گسترده سرمایه حقیقی و افت همزمان شاخص هم‌وزن، از ضعف تقاضا در بخش‌های مختلف بازار حکایت دارد. این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود، میان سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و ابزار‌های مبتنی بر طلا انتخاب می‌کنند و تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها بر میزان تقاضای بازار اثر می‌گذارد. شاخص کل با کاهش ۱۲۹ هزار واحدی به ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز ۱۹ هزار واحد افت کرد. تفاوت این دو نماگر در ترکیب محاسبات آنهاست، زیرا شاخص کل از وزن شرکت‌ها تأثیر می‌پذیرد، اما شاخص هم‌وزن تغییرات قیمت شرکت‌ها را با وزن یکسان منعکس می‌کند. کاهش همزمان این دو شاخص، احتمال محدود بودن افت به چند شرکت بزرگ را کاهش می‌دهد و ضرورت بررسی وضعیت گسترده‌تری از بازار را مطرح می‌کند. در معاملات روز شنبه، نماد فملی حدود ۳۷ هزار واحد و نماد فارس حدود ۱۹ هزار واحد بر افت شاخص کل اثر گذاشتند. این ارقام سهم شرکت‌های بزرگ را در حرکت نماگر اصلی مشخص می‌کند، اما برای ارزیابی وضعیت کلی بازار باید عملکرد سایر صنایع و میزان مشارکت نماد‌های کوچک‌تر نیز بررسی شود. افت شاخص کل لزوماً به معنای کاهش یکسان قیمت تمام سهام نیست و ممکن است برخی گروه‌ها در همان روز عملکرد متفاوتی داشته باشند.



خروج سرمایه، فشار فروش را گسترده‌تر کرد

میزان خروج پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان رسید. این رقم در کنار افت شاخص‌ها، از کاهش تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به نگهداری دارایی‌های سهامی حکایت دارد. هرچند برای تعیین علت دقیق این رفتار باید متغیر‌هایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، سیاست‌های اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها نیز بررسی شوند. خروج پول حقیقی به‌تنهایی به معنای خروج قطعی سرمایه از اقتصاد نیست، زیرا منابع ممکن است میان ابزار‌های مختلف مالی جابه‌جا شوند. با این حال، هنگامی که خروج سرمایه از سهام با کاهش شاخص‌ها همراه می‌شود، فشار بر تقاضای پایدار افزایش می‌یابد و بازگشت بازار به خرید‌های گسترده‌تر دشوارتر می‌شود. در چنین وضعیتی، بررسی مقصد سرمایه اهمیت دارد، زیرا تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران می‌تواند رفتار بازار را در روز‌های بعد تحت تأثیر قرار دهد. طبق آمار منتشرشده، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۷۱۱ میلیارد تومان و صندوق‌های اهرمی با خروج ۱۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند، در حالی که صندوق‌های طلا ۸۵۳ میلیارد تومان ورود سرمایه ثبت کردند. این تفاوت نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران در معاملات روز شنبه، ابزار‌های مبتنی بر طلا را به گزینه‌های دیگر ترجیح داده‌اند، هرچند اطلاعات موجود برای اثبات انتقال مستقیم تمام منابع خارج‌شده از سهام به صندوق‌های طلا کافی نیست. صندوق‌های طلا معمولاً از تغییرات قیمت طلا و عوامل اثرگذار بر آن تأثیر می‌پذیرند و برای برخی سرمایه‌گذاران ابزاری جهت مدیریت ریسک تورم محسوب می‌شوند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر مورد توجه افرادی قرار می‌گیرند که به دنبال نوسان کمتر هستند و صندوق‌های اهرمی نیز به دلیل ساختار خود نسبت به تغییرات بازار سهام حساسیت بیشتری دارند. بنابراین تفاوت جریان نقدینگی این صندوق‌ها را باید در کنار میزان ریسک و انتظارات سرمایه‌گذاران ارزیابی کرد. ارزش معاملات خرد ۱/۴۹ همت اعلام شده است، اما این رقم به‌تنهایی جهت حرکت نقدینگی را مشخص نمی‌کند. ارزش معاملات، میزان دادوستد را اندازه می‌گیرد و برای سنجش قدرت تقاضا باید در کنار خالص ورود و خروج سرمایه، تعداد نماد‌های مثبت و منفی و تغییرات حجم معاملات بررسی شود. مقایسه این داده‌ها با جلسات معاملاتی پیشین نیز به تشخیص تفاوت میان افت مقطعی و ضعف پایدار تقاضا کمک می‌کند.

فشار فروش صنایع بزرگ، مسیر بازگشت را دشوار کرد

جزئیات جریان نقدینگی صنایع نشان می‌دهد خروج سرمایه به چند گروه محدود نمانده است. معادن فلزی با خروج یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان و پتروشیمی‌ها با خروج یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در میان گروه‌های دارای بیشترین خروج سرمایه قرار گرفتند. بانک‌ها نیز یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را تجربه کردند و در گروه فلزات اساسی، میزان خروج سرمایه به حدود یک‌هزار میلیارد تومان رسید. در سایر صنایع نیز فشار فروش ادامه داشت. سیمانی‌ها ۴۴۲ میلیارد تومان، خودرویی‌ها ۴۰۰میلیارد تومان و صنایع غذایی ۳۴۸ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت کردند. در گروه سرمایه‌گذاری‌ها نیز ۲۰۸ میلیارد تومان و در صنعت بیمه ۱۰۲میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد. گستردگی این ارقام نشان می‌دهد کاهش تمایل به سهام در چند صنعت بزرگ متمرکز نمانده و بخش‌های متنوعی از بازار را درگیر کرده است. با وجود این، جریان نقدینگی در تمام گروه‌ها یکسان نبود. چندرشته‌ای‌های صنعتی ۲۴۳ میلیارد تومان، گروه رایانه ۱۱۸ میلیارد تومان و خدمات فنی و مهندسی ۵۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند. همچنین ۱۰۶ میلیارد تومان به گروه پالایشی، ۱۱۱ میلیارد تومان به لاستیک‌سازان و ۴۲ میلیارد تومان به صندوق‌های انرژی وارد شد. این ارقام از وجود تقاضا در برخی بخش‌ها حکایت دارد، اما برای ارزیابی پایداری آن باید روند معاملات در روز‌های بعد نیز بررسی شود. ورود پول به یک صنعت در یک جلسه معاملاتی، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره آغاز روند صعودی کافی نیست. تداوم ورود سرمایه، افزایش تقاضا و بهبود عملکرد قیمت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان از تغییر رفتار بازار سخن گفت. در غیراین صورت، ممکن است ورود منابع به یک گروه صرفاً ناشی از جابه‌جایی کوتاه‌مدت سرمایه میان صنایع باشد و اثر ماندگاری بر شاخص‌ها نگذارد.