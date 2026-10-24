کد خبر: 1386508
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۴
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آماده‌باش نیرو‌های هلال‌احمر؛ صدور هشدار نارنجی هواشناسی

3 معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی وقوع سیلاب در چهار استان کشور خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی، با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی کشور گفت: از روز یکشنبه، مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و مناطق جنوبی و مرکزی استان کرمان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید موقت قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی، از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عبور از مسیر‌های سیلابی خودداری کنند.

کبادی همچنین با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی در مناطق ساحلی استان‌های گیلان و مازندران اعلام کرد: افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریای خزر تا پایان روز دوشنبه چهارم آبان، می‌تواند خطر غرق‌شدگی و اختلال در فعالیت‌های دریایی را به همراه داشته باشد.

وی از هموطنان خواست از شنا در دریا خودداری کنند و در شرایط نامساعد جوی، از تردد‌های غیرضروری در مناطق ساحلی و دریایی بپرهیزند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات با تأکید بر آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع هلال‌احمر، از شهروندان خواست هشدار‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

برچسب ها: هلال احمر ، هشدار نارنجی هواشناسی ، وزش باد
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