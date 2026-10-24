کد خبر: 1386497
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

حذف ۲۹۷ هزار نفر از فهرست یارانه بگیران دهک چهارم تا نهم

ل آمار سه ماهه حاکی از حذف بیش از ۱۰۹ هزار خانوار و ۲۹۷ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مهرماه است.

جوان آنلاین: تحولات آماری سه ماهه اخیر گویای این واقعیت است که روند پرداخت یارانه نقدی در شهریورماه مسیری صعودی را تجربه کرده، اما در مهرماه با یک انقباض و ریزش ملموس مواجه شده است. در حالی که از مرداد تا شهریور، هم جامعه مشمولان و هم حجم اعتبارات پرداختی با شیبی ملایم رشد داشت (افزایش بیش از ۳۱ هزار سرپرست خانوار و صعود ۳۰۷ میلیارد ریالی بودجه)، در مهرماه این سناریو به کلی تغییر کرد.

به گزارش تسنیم، این تغییرات در مهرماه می‌تواند نشان‌دهنده اعمال جدی‌تر معیارهای آزمون وسع و به‌روزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بوده باشد که خروج قابل‌توجهی از خانوارها را از دایره مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم رقم زد.

لازم به ذکر است که این اتفاق همزمان با بررسی خانوارها برای افزایش رقم کالابرگ رخ داده است.

کاهش ۱۹۳ هزار خانوارهای مشمول نسبت به مرداد

بررسی مقایسه‌ای نقاط ابتدایی و انتهایی این دوره (مهر در مقایسه با مرداد) تأیید می‌کند که برآیند کلی سیاست‌های حمایتی به سمت پالایش و انقباض هدایت شده است. در پایان مهرماه، نزدیک به ۷۸ هزار خانوار کمتر و جمعیتی بالغ بر ۱۹۳ هزار نفر کمتر نسبت به مردادماه مشمول دریافت یارانه شده‌اند.

این تعدیل جمعیتی مستقیماً بر بار مالی دولت تأثیر گذاشته و حجم پرداختی کل را از بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال به زیر ۱۳۴.۹ هزار میلیارد ریال رسانده است.

ثابت ماندن بعد خانوار در سه ماه

ثبات نسبی میانگین بعد خانوار در عدد ۲.۸۹ نفر در طول هر سه ماه، نشان می‌دهد که فرآیند پالایش و حذف، نه به صورت موردی و خرد (حذف انفرادی افراد)، بلکه به صورت کل‌نگر و در سطح سرپرست خانوار (بر اساس ارزیابی دارایی‌ها، درآمد و داده‌های ثبتی خودرو و ملک) صورت گرفته است.

برچسب ها: یارانه‌ ، یارانه ها ، یارانه‌ها
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