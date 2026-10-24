کد خبر: 1386465
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

ریزش ۱۲۹ هزار واحدی بورس در نخستین روز هفته

بورس شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته بیش از ۱۲۹ هزار واحد افت کرد و شاخص فرابورس نیز با کاهش ۴۱۳ واحدی به روند نزولی بازار سهام پیوست.

جوان آنلاین: بورس تهران امروز (شنبه) در ادامه روند نزولی هفته گذشته، معاملات خود را با افت سنگین شاخص کل آغاز کرد و با کاهش ۱۲۹ هزار و ۱۳۷ واحدی، در سطح هشت میلیون و ۴۴ واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، در جریان معاملات امروز، بیش از یک میلیون معامله در بورس تهران انجام شد و ارزش معاملات به ۴۵.۲ همت رسید. نمادهای فملی، فارس، فولاد، تابان، وبملت، تاپیکو و تاصیکو از جمله نمادهای تأثیرگذار بر روند معاملات بازار بودند.

در بازار فرابورس نیز روند نزولی حاکم بود و شاخص کل این بازار با افت ۴۱۳ واحدی به سطح ۶۷ هزار و ۳۰ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس ۷۰۲ هزار و ۲۰۲ فقره ثبت شد.

نمادهای فزر، مارون، آریا، سامان، شرانل و فجهان نیز از جمله نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس در معاملات امروز بودند.

تداوم فشار فروش در بازار سهام

افت سنگین شاخص کل بورس در نخستین روز معاملاتی هفته، در ادامه روند نزولی روزهای گذشته، نشان می‌دهد که بازار سهام همچنان با فشار فروش مواجه است. هم‌زمانی کاهش شاخص‌های بورس و فرابورس نیز حاکی از آن است که روند منفی به هر دو بازار تسری یافته است.

با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بازار و سنجش شدت فشار فروش، بررسی روند معاملات نمادها، تغییرات شاخص کل هم‌وزن، میزان ورود و خروج پول حقیقی و نسبت نمادهای مثبت به منفی ضروری است؛ داده‌هایی که می‌توانند تصویر روشن‌تری از گستردگی افت بازار و رفتار معامله‌گران ارائه دهند.

برچسب ها: بورس ، ریزش بورس ، شاخص بورس
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