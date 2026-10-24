مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از برنامه‌ریزی برای اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو در پنج استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مقرر شده است این طرح به‌صورت پایلوت اجرا شود و سامانه هوشمند سوخت نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.

جوان آنلاین: عباس باصفا - مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور -درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو مطرح شده بود و در اوایل سال گذشته جلساتی برای اجرای این طرح برگزار کردیم، اما پس از آن قانون‌گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند.

به گزاش ایسنا، وی افزود: با توجه به تجربه بیش از ۲۰ سال فعالیت در حوزه سامانه هوشمند سوخت، جلسات فنی و کارشناسی گسترده‌ای با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی و امنیتی برگزار و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز اهمیت وجود کارت هوشمند سوخت برای مدیریت توزیع سوخت کشور بیش از پیش مشخص شد. در آن مقطع با توجه به مشکلاتی که با توجه به حملات سایبری در حوزه کارت‌های بانکی اتفاق افتاده بود، اگر کارت هوشمند سوخت در اختیار نداشتیم، مدیریت و توزیع روزانه حدود ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت با چه مشکلاتی مواجه می‌شد؟ در آن شرایط کارت‌های هوشمند سوخت نقش مهمی در مدیریت توزیع سوخت داشتند.

باصفا با اشاره به ادامه جلسات کارشناسی پس از آن دوره گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح تا جایی که به خاطر دارم در آذرماه ابلاغ شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور ایجاد سوئیچ سهمیه شد و وزارت نفت، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی نیز به‌عنوان دستگاه‌های همکار در این فرایند تعیین شدند. ما از ابتدا اعلام آمادگی کردیم که برای اجرای هر طرحی در این زمینه همکاری کنیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اجرای طرح را به صورت پایلوت در یکی از جایگاه‌های تهران در دستور کار قرار داده بود و از ما درخواست معرفی جایگاه داشت. ما چهار جایگاه معرفی کردیم تا هرکدام را که مناسب می‌دانند انتخاب کنند.

باصفا افزود: در ادامه جلسات دیگری برگزار شد تا از موازی‌کاری با طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری جلوگیری شود. قرار بر این شد که ما طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌ها را اجرا کنیم چراکه مدیریت و اعمال سیاست‌های مربوط به سوخت برعهده وزارت نفت است و مسائل پولی و مالی نیز در حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌ها را به‌عنوان تکلیف قانونی اجرا کردیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات خود را دنبال می‌کند. چند روز قبل جلسه‌ای با این وزارتخانه داشتیم و مقرر شد طرح پایلوت در پنج استان کشور اجرا شود و ما نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی داریم.

کاهش زمان صدور کارت سوخت از ۴۵ روز به یک روز

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور در ادامه درباره روند ثبت درخواست و صدور کارت سوخت و مدت‌زمان انتظار متقاضیان توضیح داد: شهروندان از سه روش می توانند درخواست خود را ثبت کنند. در گذشته مردم برای درخواست کارت سوخت باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه می‌کردند و مدارک خود را به‌صورت دستی تحویل می‌دادند. این فرایند حدود ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و مراحل مختلفی از جمله انتظار متقاضیان، انجام استعلام‌های دستی، بررسی و ارسال مدارک به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را شامل می‌شد.

وی افزود: سال گذشته سامانه سوخت من را راه‌اندازی کردیم تا افراد بتوانند درخواست کارت سوخت المثنی خود را ثبت کنند و در مواردی که نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ وجود ندارد، درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کرده و کارت را از طریق پست دریافت کنند. این فرایند حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.

باصفا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید کارت سوخت پس از جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: یکی از اقدامات بزرگ ما این بود که دانش فنی شخصی‌سازی کارت را به دست آوردیم و توانستیم تجهیزات مربوط به تولید آنی کارت را مهندسی معکوس کنیم. این تجهیزات پیش از این از خارج از کشور تأمین می‌شدند و دانش فنی شخصی‌سازی کارت در داخل کشور وجود نداشت.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه همکاران ما در سامانه هوشمند سوخت با وجود شرایط دشوار و بمباران به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کردند و ظرف یک هفته توانستند دانش فنی شخصی‌سازی کارت را به دست آورند؛ این اقدام سبب شد بتوانیم ظرفیت تولید را افزایش دهیم. در گذشته دو شرکت از دو کشور مختلف تجهیزات تولید کارت سوخت را تأمین می‌کردند و هر بار که بخشی از این دستگاه‌ها دچار مشکل می‌شد تولید ما نیز کاهش می‌یافت به‌طوری‌که ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت که حدود ۷۰ هزار کارت بود، به ۱۲ هزار کارت در روز رسیده بود و نگرانی‌هایی درباره کاهش بیشتر تولید وجود داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ۳۷ منطقه اصلی و حدود ۸۰ ناحیه را با استفاده از این تجهیزات پوشش داده‌ایم و امیدواریم ظرف یک ماه آینده با تکمیل نواحی باقی‌مانده این فرایند به‌طور کامل اجرا شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: پس از دستیابی به دانش شخصی‌سازی متوجه شدیم که علاوه بر دانش فنی باید تجهیزات را نیز در داخل کشور تولید کنیم؛ به همین دلیل با چند شرکت دانش‌بنیان وارد مذاکره شدیم و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند. خوشبختانه توانستیم دستگاه صدور آنی کارت را نیز در داخل کشور بسازیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی این دستگاه‌ها در جایگاه‌ها و نواحی مختلف کشور اظهار کرد: قرار بود در بهمن‌ماه مرحله آزمایشی را آغاز کنیم و طبق برنامه زمان‌بندی ظرف سه ماه کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم، اما با وقوع جنگ رمضان وقفه‌ای در اجرای برنامه ایجاد شد و شرکت تولیدکننده نیز فعالیت خود را متوقف کرد. در آن مقطع دستگاه صدور آنی کارت را در حدود ۳۰ جایگاه کشور راه‌اندازی کردیم و روزانه حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کارت سوخت تولید و به مردم تحویل می‌دادیم. در حال حاضر نیز حدود ۲۰۰ دستگاه در کشور راه‌اندازی شده و این تجهیزات در نزدیک به ۱۸۰ جایگاه و ناحیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

باصفا افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ۳۷ منطقه اصلی و حدود ۸۰ ناحیه را با استفاده از این تجهیزات پوشش داده‌ایم و امیدواریم ظرف یک ماه آینده با تکمیل نواحی باقی‌مانده این فرایند به‌طور کامل اجرا شود. در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تولید کارت سوخت نداریم.

ثبت درخواست کارت سوخت از طریق اپلیکیشن سوخت من

وی درباره روش جدید ثبت درخواست کارت سوخت نیز توضیح داد: متقاضیان می‌توانند از طریق اپلیکیشن سوخت من درخواست خود را ثبت کنند. در این اپلیکیشن ابتدا اطلاعات خودرو ثبت می‌شود و پس از آن متقاضی می‌تواند درخواست کارت خود را از طریق گزینه‌های موجود ثبت کند. اگر متقاضی دریافت حضوری را انتخاب کند می‌تواند ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست به ناحیه‌ای که انتخاب کرده است مراجعه و کارت خود را دریافت کند. اگر روش ارسال از طریق پست را انتخاب کند فرایند تولید و تحویل کارت حدود یک تا دو هفته زمان می‌برد.