کد خبر: 1386298
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار از فردا

3 دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری از افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار از فردا (اول آبان‌ماه) خبر داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی و نرخ ارز، اصلاح قیمت‌ها ضروری است هرچند مجوز افزایش قیمت تا سقف ۳۹ درصد صادر شده است.

جوان آنلاین: ابوالقاسم سعیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، در پاسخ به اینکه آیا قیمت بلیت قطار‌های آبان ماه افزایش یافته است یا خیر؟ اظهار کرد: قیمت بلیت قطار‌های مسافری از اول آبان ماه ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، وی در تشریح چرایی این افزایش قیمت نیز گفت: بالا بودن هزینه‌ها از جمله افزایش قیمت قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری و پرسنل از دلایل این اصلاح قیمت است و قیمت‌های قبلی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.

دبیرانجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل ریلی مسافری اضافه کرد: مجوز‌های لازم را از مراکز مربوطه برای این اصلاح قیمت دریافت کرده‌ایم. این مجوز به ما اجازه افزایش قیمت تا ۳۹ درصد را می‌دهد ولی برای تصمیم بر آن شد که فعلا ۲۰ درصد افزایش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر صنعت ریلی، ناگزیریم قیمت‌ها را اصلاح کنیم، گفت: امیدواریم دولت بتواند با اقدام اساسی در راستای کاهش هزینه‌ها اقدامات اساسی انجام دهد.

برچسب ها: افزایش قیمت ، بلیت قطار ، قطار مسافربری
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