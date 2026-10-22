هشدار زرد رنگ دریایی برای جنوب کشور / افزایش ارتفاع امواج دریا

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از تداوم وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد. بر اساس این هشدار، افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه‌ای در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا بین ۱ تا ۱/۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط جوی، طی یک‌شنبه (۳ آبان) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان بوشهر در خلیج‌فارس دور از انتظار نیست.

غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی از مخاطرات این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.