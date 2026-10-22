کد خبر: 1386273
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
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فعالیت واحد‌های سیار معاینه فنی تهران از اول آبان متوقف می‌شود

3 ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران اعلام کرد که فعالیت واحد‌های سیار معاینه فنی خودرو از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ به دلیل انجام امور فنی و به‌روزرسانی سامانه، تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

جوان آنلاین: ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران در اطلاعیه‌ای از غیرفعال شدن موقت واحد‌های سیار معاینه فنی خودرو از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه، به دلیل انجام امور فنی و به‌روزرسانی سامانه، فعالیت واحد‌های سیار معاینه فنی خودرو از اول آبان‌ماه تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود.

بر این اساس، خودرو‌هایی که پیش از این در واحد‌های سیار پذیرش شده‌اند، اما در آزمون معاینه فنی مردود شده‌اند، می‌توانند در مهلت قانونی مراجعه مجدد، یعنی کمتر از ۱۴ روز، برای ادامه مراحل معاینه فنی و دریافت گواهی به مراکز مرجع معرفی‌شده مراجعه کنند.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران، مرکز معاینه فنی بیهقی به خودرو‌های پذیرش‌شده در واحد‌های سیار شریعتی، نوبنیاد، زیبادشت، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان (کد ۱۹۵۴)، اوشان و ولنجک خدمات ارائه می‌دهد.

همچنین خودرو‌های پذیرش‌شده در واحد‌های سیار جیحون و بوتان می‌توانند به مرکز معاینه فنی الغدیر مراجعه کنند. مرکز معاینه فنی دماوند نیز مرجع مراجعه خودرو‌های پذیرش‌شده در واحد‌های سیار ارتش و کلاهدوز خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که خودرو‌های پذیرش‌شده در واحد‌های سیار دادمان و بوعلی می‌توانند به مرکز معاینه فنی نیایش مراجعه کنند. همچنین خودرو‌های پذیرش‌شده در واحد سیار گیلان با کد ۲۰۰۶ باید به مرکز معاینه فنی شهید چمران مراجعه کنند.

ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران از شهروندان خواسته است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نشانی مراکز معاینه فنی و دریافت راهنمایی، به وب‌سایت رسمی این ستاد به نشانی ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران⁠ مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.

برچسب ها: معاینه فنی ، تهران ، واحد سیار
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