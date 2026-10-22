کد خبر: 1386265
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
اقتصاد » اخبار کلی

مرز ریمدان بازگشایی شد / ازسرگیری واردات و صادرات کالا در مرز

3 سرپرست منطقه اقتصادی ریمدان گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با کشور پاکستان، واردات و صادرات کالا پس از وقفه‌ای چند روزه، مجددا در مرز ریمدان از سر گرفته شد.

جوان آنلاین: شُکری بلوچ ۳۰ مهر در بازدید از مرز ریمدان گفت: اکنون عملیات ترخیص و ارسال کامیون‌های حامل کالا که از چند روز پیش بخاطر بسته شدن مرز ریمدان سرگردان بودند، در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل گمرک چابهار نیز گفت: در ۶ ماه امسال منطقه آزاد چابهار ۹۰۶ فقره پروانه، ۷۲۱ هزار و ۵۹۹ تن کالا و ۱۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۲۶ دلار صادرات داشته و در گمرک پیشین نیز ۱۶۳ فقره پروانه، ۸۶ هزار و ۹۲۱ تن کالا و ۶ میلیون و ۷۹ هزار و ۲۹۰ دلار صادرات ثبت شده است.

قربانی اظهار کرد: جمع کل صادرات گمرکات چابهار در بازارچه‌های پیشین و منطقه آزاد چابهار در مرز ریمدان یک‌هزار و ۶۹ فقره پروانه، ۸۰۸ هزار و ۵۲۰ تن کالا و ۱۰۹ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۸۱۶ دلار بوده است.

قربانی با اشاره به مجموعه این آمار اظهار کرد: عملکرد ۶ ماهه گمرکات چابهار، پیشین، ریمدان و بازارچه‌های مرزی نشان می‌دهد که این مناطق همچنان از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات، واردات، ترانزیت و مبادلات تجاری برخوردارند و افزایش حجم جابه‌جایی کالا و فعالیت ناوگان در این مسیر‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت جایگاه جنوب سیستان و بلوچستان در مبادلات تجاری منطقه داشته باشد.

برچسب ها: مرز ریمدان ، گمرک ، چابهار
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