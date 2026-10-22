کد خبر: 1386264
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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
اقتصاد » اخبار کلی

بیت‌کوین به ۱۰۰ هزار دلار بازمی‌گردد

3 مدیر اجرایی شرکت «استراتژی» گفت: بیت‌کوین وارد مراحل اولیه روند صعودی جدید شده و ممکن است طی ۱۲ ماه آینده به ۱۰۰ هزار دلار بازگردد.

جوان آنلاین: مایکل سیلور اظهار کرد: بیت‌کوین پس از بازگشت از سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود که معمولا پایان بازار نزولی محسوب می‌شود، حدود ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مطمئن نیستم که این اتفاق تا پایان سال رخ می‌دهد، اما احساس می‌کنم در حال حاضر قطعا در مسیر بازگشت به محدوده قیمت‌های شش رقمی هستیم. اعتبار دیجیتال، وام‌دهی بانک‌ها با پشتوانه بیت‌کوین و اوراق بهادار توکنیزه‌شده از عوامل اصلی تقویت‌کننده این روند صعودی هستند. استخراج‌کنندگان هر ماه حدود یک میلیارد دلار بیت‌کوین جدید تولید می‌کنند و به گفته سیلور، هر یک میلیارد دلار اعتبار دیجیتال صادرشده، معادل همین میزان از عرضه بیت‌کوین را جذب می‌کند.

سیلور، سیاست پولی را بزرگ‌ترین ریسک پیش روی بیت‌کوین دانست، زیرا قیمت این رمزارز معمولا در مقایسه با سایر دارایی‌های پرریسک نوسان شدیدتری دارد. وی تاکید کرد: عامل نهایی که معمولا مسیر همه دارایی‌ها را تعیین می‌کند، سیاست پولی است و بیت‌کوین در حال حاضر به تغییرات بازار، مانند دارایی‌های پرریسک، اما با شدتی بیشتر، واکنش نشان می‌دهد.

مدیر اجرایی شرکت «استراتژی» از متوقف ماندن روند پیشبرد قانون «شفافیت» (Clarity Act) استقبال کرد و این لایحه ۶۳۰ صفحه‌ای را «لایحه محدودیت‌ها» نامید. سیلور معتقد است دستورالعمل‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره توکنیزه‌سازی، مشتقات و ارز‌های دیجیتال، مسیر مناسب‌تری هستند.

بر اساس گزارش وب‌سایت استریت، وی گفت: شرکت «استراتژی» حدود ۸۴۵ هزار بیت‌کوین به ارزش ۷۰ تا ۷۲ میلیارد دلار و همچنین پنج میلیارد دلار وجه نقد در اختیار دارد. این شرکت در هفته نخست اکتبر، ۳۳۴ بیت‌کوین خریداری و ۱۷۶.۳ میلیون دلار نیز برای بازخرید سهام ممتاز STRC خود هزینه کرد.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۸۲ هزار و ۱۸۳ دلار و ۹۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۲۱ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۲۷ دلار و ۸۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۳۶ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۷۳۶ دلار و ۹۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۷ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۴۷ درصد افزایش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۵۲ درصد افزایش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۱۰۴ دلار و ۳۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۰۵ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۰۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۲۷ درصد کاهش

۹- زی‌کش

قیمت: ۱۲۶۴ دلار و ۹۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۸ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۵.۱۵ درصد افزایش

۱۰- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۸ دلار و ۶۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۵۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۳۶ درصد کاهش

برچسب ها: رمز ارز ، بیت کوین ، سیاست پولی
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