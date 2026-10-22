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تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
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امکان دستفروشی در محدوده بازار تهران از ساعت ۱۷ تا ۲۱

3 مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی بساط‌گستری در محور ۱۵ خرداد با همکاری پلیس و شهرداری منطقه ۱۲ خبر داد و گفت: فعالیت بساط‌گستران در ساعات اصلی بازار از ۸ صبح تا ۱۷ مدیریت می‌شود و پس از آن تا ساعت ۲۱ امکان فعالیت در این محدوده وجود دارد.

جوان آنلاین: محمدمهدی عزیزی، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی بساط‌گستری در محور ۱۵ خرداد و محدوده بازار تهران اظهار کرد: پس از طرح مطالبات بازاریان و بروز حواشی درباره فعالیت بساط‌گستران، مقرر شد مدیریت این محدوده با سازوکاری مشخص و با مشارکت دستگاه‌های مسئول و تحت مدیریت شهرداری منطقه ۱۲ دنبال شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در جلسه‌ای با حضور معاون خدمات شهری، شهردار منطقه ۱۲، نمایندگان شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، شرکت شهربان و حریم‌بان، بخش‌های نظارتی و نمایندگان بازار، درباره نحوه مدیریت این محدوده تصمیم‌گیری شد. بر همین اساس، از حدود ۲۰ مردادماه، اجرای طرح با همکاری دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

عزیزی با اشاره به ظرفیت نیرو‌های مستقر در محدوده گفت: در اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ نیروی انتظامی از یگان امداد فاتح و حدود ۱۰۰ نفر از نیرو‌های شهرداری منطقه ۱۲ و عوامل ستادی شرکت شهربان و حریم‌بان مشارکت داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر، فعالیت بساط‌گستران از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ مدیریت می‌شود تا امکان تردد شهروندان و فعالیت بازاریان در ساعات اصلی کار بازار فراهم باشد. همچنین با هماهنگی نیروی انتظامی، از ساعت ۱۷ تا ۲۱ امکان فعالیت این افراد در محدوده در نظر گرفته شده است تا میان ضرورت حفظ نظم شهری و شرایط معیشتی آنها تعادل برقرار شود.

وی درباره ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون دریافت وجه برای واگذاری محل بساط‌گستری یا فعالیت‌های موسوم به «پیاده‌روفروشی» اظهار کرد: تاکنون به مستندات مشخصی که وقوع قطعی این موارد را در این محدوده اثبات کند، دست نیافته‌ام؛ بنابراین نمی‌توان این ادعا‌ها را بدون شواهد کافی، قطعی تلقی کرد.

عزیزی با اشاره به تفاوت شرایط افراد فعال در این محدوده تصریح کرد: در کنار افرادی که ممکن است از خلأ‌های مدیریتی برای سازمان‌دهی غیررسمی فعالیت‌ها استفاده کنند، کسانی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی به بساط‌گستری روی آورده‌اند. از این رو، باید میان این گروه‌ها تفاوت قائل شد و در مدیریت موضوع، شرایط افراد و ضرورت حفظ حقوق عمومی را هم‌زمان در نظر گرفت.

وی همچنین از تغییراتی در ترکیب نیرو‌های مستقر در محدوده خبر داد و گفت: با همکاری مدیریت منطقه ۱۲، بازنگری در حوزه نیروی انسانی و جابه‌جایی‌هایی در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی انجام شده است تا زمینه تثبیت نظم و جلوگیری از بازگشت مشکلات گذشته فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران افزود: در این محدوده، سازوکار‌های نظارتی برای بررسی عملکرد نیرو‌های شهرداری و انتظامی وجود دارد و در صورت تخلف مأموران در اجرای طرح، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

براساس گزارش شهر، عزیزی در پایان تأکید کرد: هدف از ساماندهی محور ۱۵ خرداد صرفاً جمع‌آوری مقطعی بساط‌ها نیست بلکه تثبیت نظم در بلندمدت، حفظ حقوق بازاریان و شهروندان و فراهم‌کردن امکان فعالیت معیشتی برای افراد در چارچوب زمانی تعیین‌شده است.

برچسب ها: شهرداری تهران ، بازار تهران ، دستفروشی
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