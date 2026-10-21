کد خبر: 1386223
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی

یک‌چهارم دانش‌آموزان و ۷۰ درصد بزرگسالان ایرانی چاق‌اند

جوان آنلاین: مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با هشدار نسبت به پیامد‌های الگوی غذایی ناسالم در کشور اعلام کرد که ۳۰ تا ۳۵ درصد مرگ‌ومیر‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با عوامل تغذیه‌ای مرتبط است؛ همچنین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بزرگسالان ایرانی و یک نفر از هر چهار دانش‌آموز با اضافه‌وزن یا چاقی مواجه هستند. 
احمد اسماعیل‌زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مرگ‌های کشور به بیماری‌های غیرواگیر منتسب است، گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد حدود ۴۵۰ تا ۴۶۰هزار مرگ سالانه به علل مختلف در کشور اتفاق می‌افتد. همچنین بررسی مرگ‌های منتسب به عوامل تغذیه‌ای نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵درصد مرگ‌ومیر‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عوامل تغذیه‌ای مربوط هستند. 
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه عوامل تغذیه‌ای طیف بسیار گسترده‌ای دارند، توضیح داد: عوامل تغذیه‌ای شامل چاقی و بیماری‌های مزمن مرتبط با غذا و تغذیه تا دریافت ناکافی غلات کامل، فیبر، میوه‌ها، سبزیجات و اسید‌های چرب امگا ۳ می‌شود؛ مسائلی که در کشور مواجه هستیم. 
اسماعیل‌زاده درباره تغییر الگوی تغذیه در کشور توضیح داد: مردم به‌تدریج از غذا‌های سنتی فاصله گرفته‌اند و در مسیر مصرف غذا‌های با گرایش غربی و ناسالم روی آورده‌اند. این فرهنگ در شهر‌های بزرگ کشور گسترش یافته و در شهر‌های کوچک نیز در حال گسترش است. 
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره شاخص‌های سوءتغذیه گفت: وضعیت سوءتغذیه در کشور به‌ویژه برای گروه سنی کودکان کمتر از پنج سال که در ارزیابی‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد تا دهه اخیر نسبتاً مطلوب است. آمار لاغری در کودکان زیر پنج سال حدود پنج درصد و کوتاه‌قدی نیز حدود ۸/۴ تا ۵ درصد است. 
اسماعیل‌زاده درباره وضعیت اضافه‌وزن و چاقی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: با معضل اضافه‌وزن و چاقی در گروه سنی کودکان و نوجوانان نیز مواجه هستیم؛ به‌نحوی که تقریباً یک نفر از هر چهار دانش‌آموز به اضافه‌وزن یا چاقی مبتلا است. این موضوع زنگ خطری برای سال‌های بعدی زندگی این افراد محسوب می‌شود. 
او درباره وضعیت اضافه‌وزن بزرگسالان گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت اضافه وزن و چاقی بزرگسالان بالای ۱۸ سال حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد است. به عبارت دیگر، دو نفر از هر سه فرد بزرگسال به اضافه‌وزن یا چاقی مبتلا هستند. این وضعیت تحت تأثیر سبک زندگی ناسالم قرار دارد که بخش عمده‌ای از آن به دریافت‌های غذایی مربوط می‌شود؛ البته عوامل دیگری مانند استرس و فعالیت بدنی نیز در این زمینه دخیل هستند. 
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره سایر کمبود‌های تغذیه‌ای گفت: ایران از نخستین کشور‌هایی است که کمبود روی در آن گزارش شده و متأسفانه این کمبود همچنان وجود دارد. علت این موضوع تا حدی به دلیل مصرف نان‌های تخمیرنشده است. نان مصرفی کشور در مواردی فیتات بالایی دارد و این ماده مانع جذب روی و سایر موادمغذی می‌شود. 
اسماعیل‌زاده درباره وضعیت کمبود آهن نیز گفت: آمار و ارقام کم‌خونی گروه‌های سنی مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، زنان باردار و زنان در سنین باروری نشان می‌دهد میزان کمبود آهن حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد است که رقم بالایی محسوب می‌شود. با وجود اجرای برنامه مکمل‌یاری آهن در مدارس کشور طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته و همچنین غنی‌سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در طول سالیان متمادی، وضعیت کم‌خونی از ۳۸ تا ۴۰ درصد در ۲۰ سال گذشته به حدود ۲۰درصد رسیده‌است. 
اسماعیل‌زاده درباره وضعیت کمبود ویتامین D در کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اظهار می‌شد بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه ایرانی به کمبود ویتامین D مبتلا هستند. ویتامین D نه‌تنها در پوکی استخوان، بلکه در مرگ‌ومیر‌ها و بروز بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر نیز نقش دارد. پوکی استخوان با تغذیه و دریافت ویتامین D و کلسیم ارتباط دارد. 
اسماعیل‌زاده درباره وضعیت مصرف چربی‌ها در کشور اظهار کرد: وضعیت میزان مصرف چربی در کشور به نسبت مطلوب است، اما نوع چربی‌های مصرفی چندان مناسب نیست. دریافت اسید‌های چرب ترانس از مشکلات اصلی کشور طی سال‌های گذشته بود، اما اکنون وضعیت مصرف این نوع چربی نسبتا مطلوب شده‌است. با این حال، دریافت اسید‌های چرب اشباع همچنان در کشور بالاتر از حد مطلوب است و آموزش در این زمینه باید ادامه یابد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تغذیه ، وزارت بهداشت ، غذا
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