جوان آنلاین: سومین روز از بازی‌های پاراآسیایی برای ورزش ایران طلایی شروع شد و طلایی به پایان رسید.

ورزشکاران اعزامی به ناگویا با عزم راسخ و اتکا به توانایی‌ها و انگیزه بالای خود، برای تصاحب خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها تا آخرین لحظه می‌جنگند و تعداد مدال‌های ایران رو به افزایش است. روز گذشته نیز با درخشش ملی‌پوشان رشته‌های مختلف تعداد مدال‌های کسب‌شده به ۵۸ مدال (۱۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز) رسید.

طلای صبحگاهی

دونده کشورمان زودتر از بقیه چراغ مدال‌آوری را روشن کرد تا بقیه اعضای کاروان روحیه بگیرند. علیرضا زارع صبح دیروز مدال طلای دو ۱۰۰ متر مردان کلاس T۳۵ را به گردن آویخت. زارع با ثبت رکورد ۱۲ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه اولین طلای روز سوم را ضرب کرد.

علیرضا مختاری‌همامی در پرتاب وزنه یک مدال نقره ارزشمند را از آن خود کرد. این ملی‌پوش در رقابت با حریفانش رکورد ۸ متر و ۹ سانتی‌متر را زد تا پس از نماینده هند روی سکوی نایب‌قهرمانی آسیا بایستد. هاجر صفرزاده در دو ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ نایب‌قهرمان شد و به مدال نقره بسنده کرد. صفرزاده در دو ۲۰۰ متر نیز نقره گرفته بود. همچنین ظفر ذاکر در پرتاب نیزه به مدال نقره رسید. کوثر قرایی و فائزه دیبایی، دو بانوی دوومیدانی‌کار موفق به کسب دو مدال برنز شدند؛ هر دو ملی‌پوش در پرتاب دیسک رقابت کردند و قرایی در کلاس F۱۱ و دیبایی در کلاس F۵۶/۵۷ روی سکوی سوم آسیا ایستادند. هاشم رستگاری در دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۷ و رضا حاتمی در دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۵ هر دو به مدال برنز دست یافتند. آخرین مدال دیروز دوومیدانی نصیب فاطمه‌زهرا امیریوسفی شد. این ملی‌پوش در دو ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۳ به مدال نقره رسید.

چند سال تلاش کردم

نخستین ورزشکار طلایی روز سوم، قهرمانی آسیا را حاصل چند سال تلاش و ممارستش خواند. علیرضا زارع، قهرمان دو ۱۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی برای درخشش‌های بیشتر برنامه دارد: «خدا را شکر توانستم مدال طلا را کسب کنم. برای رسیدن به این مدال تمرین زیادی انجام داده بودم و چند سال تلاش کردم. خوشحالم توانستم زحماتم را به نتیجه برسانم. قطعاً کسب مدال طلا سخت است، اما تمام تلاشم را می‌کنم تا در مسابقات آینده هم موفق باشم.»

نقره پرچمدار

دومین مدال تیم ملی پاراوزنه‌برداری توسط روح‌الله رستمی به ارمغان آمد. ملی‌پوش دسته ۸۸ کیلوگرم و پرچمدار کاروان ایران، در سه حرکت وزنه‌های ۲۳۲، ۲۳۷ و ۲۳۹ را مهار کرد، اما اختلاف یک کیلویی با حریف چینی مدال طلا را از رستمی گرفت. رستمی در حالی به مدال نقره رسید که ورزشکار چینی وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد و قهرمان آسیا شد. رستمی مدالش را به مردم و مقام معظم رهبری تقدیم کرد: «همیشه کمال‌گرا هستم و این مدال نقره راضی‌ام نمی‌کند، چون مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند. همیشه دوست داشتم مدال طلا را به این مردم نازنین تقدیم کنم، اما این‌بار نشد. این مدال را به مقام معظم رهبری، روح امام شهیدمان، همه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و ملت شریف ایران تقدیم می‌کنم.» علی‌اصغر ابارقی در دسته ۹۷ کیلوگرم با ثبت رکورد ۲۲۰ کیلو به مدال برنز این وزن رسید. پیش از این محسن بختیاری به مدال برنز رشته پاراوزنه‌برداری دست یافته بود.

تک مدال پاراشنا

علی رشیدآبادی دیروز تنها مدال‌آور کاروان در رشته پاراشنا بود. این ملی‌پوش پس از صعود به فینال ۱۰۰ متر قورباغه، با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه، سکوی سوم آسیا را از آن خود کرد و برنزی شد.

رزمی‌کاران روی دور مدال‌آوری

ملی‌پوشان پاراجودو و پاراتکواندو دیروز گل کاشتند و هفت مدال برای کاروان کشورمان به دست آوردند. علی نوایی جودوکار ۹۵ + کیلوگرم کلاس J۱ با ایپون کردن حریف قزاقستانی به فینال رسید و در فینال نیز حریفش را ضربه فنی کرد. نوایی با ایپون کردن توختابوئف مقتدرانه قهرمان آسیا لقب گرفت و طلایی شد. محمد خیراله‌زاده در وزن ۹۵ + کیلوگرم کلاس J۲ در فینال به شوکوربکوف قزاق باخت و به مدال نقره بسنده کرد. همچنین امیرحسین نیمروزی در وزن ۹۵ + کیلوگرم کلاس J۲ در جدال رده‌بندی آژاگلیف قزاقستانی را برد تا به مدال برنز برسد.

پاراتکواندوکارانمان نیز از جان و دل مایه گذاشتند و دست‌پر شیاپ‌چانگ ناگویا را ترک کردند. علیرضا بخت، ملی‌پوش در فینال وزن ۸۰ - کیلوگرم ۲ بر صفر هون جو کره‌ای را شکست داد و با شایستگی به مدال طلا دست یافت. حامد حق‌شناس برای رسیدن به مدال طلای وزن ۸۰ + کیلوگرم حریف ازبکستانی را برد، قهرمان آسیا شد و مدال طلای بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو را تکرار کرد. مهدی پوررهنما، کاپیتان تیم ملی مردان هم در ۸۰ - کیلو، پس از شکست برابر بخت در نیمه‌نهایی، در رده‌بندی با گذشتن از سد نماینده عراق به مدال برنز رسید. در بخش بانوان هم مرضیه نصرالهی نماینده وزن ۶۵ + کیلوگرم صاحب گردن‌آویز برنز شد.

تقدیم به هلما

قهرمان پاراجودو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مدال طلایش را به کودکی که خانواده‌اش را در جنگ از دست داد، تقدیم کرد. نوایی با اشاره به مقاومت مردم ایران اظهار داشت: «به دلیل تمرینات نتوانستم در جشن تولد دخترم حضور داشته باشم و امیدوارم در آینده از دستم دلگیر نشود. این مدال را به مردم مقاوم ایران تقدیم می‌کنم. می‌خواستم مدالم را به دخترم بدهم، اما تصمیم گرفتم آن را به هلما تقدیم کنم، دختری که تمام اعضای خانواده‌اش را در جنگ از دست داد. این مدال را به نمایندگی از شهدای میناب به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تقدیم می‌کنم.»

پیروزی‌های تیمی

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان با صعود به فینال، فردا برای کسب مدال طلا به میدان می‌رود. شاگردان بهروز سلطانی در مصاف با تایلند ۸۳ بر ۵۰ به برتری رسیدند و در یک قدمی قهرمانی آسیا قرار گرفتند. تیم بسکتبال با ویلچر بانوان، اما ۶۱ بر ۱۱ مغلوب چین شد، ولی این تیم در جدال با تایلند فرصت کسب مدال برنز را دارد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان با برتری ۳ بر صفر مقابل مغولستان به نیمه‌نهایی رسید. همچنین تیم ملی والیبال نشسته مردان هم قزاقستان را ۳ بر صفر برد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

تیم گلبال مقابل ژاپن ۹ بر ۲ شکست خورد و امروز باید به جنگ چین برود. تیم ملی فوتبال نابینایان هم ۲ بر یک مغلوب ژاپن شد و برای کسب مدال برنز باید به مصاف تایلند برود.