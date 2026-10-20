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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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سوانح موتورسواری طی یک هفته جان هشت بوشهری را گرفت

3 رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: هشت نوجوان و جوان ۱۲ تا ۱۸ ساله در هفته سپری‌شده بر اثر حوادث مرتبط با موتورسیکلت در استان جان باختند.

جوان آنلاین: بابک کاوه‌ئیان روز سه شنبه با ابراز تأسف از وقوع این حوادث به خبرنگاران بیان کرد: جان‌باختن این افراد تنها یک آمار نیست، بلکه نشان‌دهنده داغدار شدن هشت خانواده بر اثر غفلت‌هایی است که می‌توان از آنها پیشگیری کرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اجرای پویش مشترک آگاه‌سازی ترافیکی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرماندهی پلیس راه استان بوشهر افزود: موتورسواران و عابران پیاده از کاربران آسیب‌پذیر راه هستند و نبود اتاقک محافظ در موتورسیکلت، راکبان را در برابر ضربات ناشی از تصادف بی‌دفاع می‌گذارد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: رانندگان خودرو‌های سواری که از اتاقک محافظ برخوردارند، مسئولیت مهمی در حفظ جان موتورسواران و عابران پیاده دارند و باید هنگام مواجهه با آنان، سرعت خود را کاهش دهند و فاصله جانبی ایمن را رعایت کنند.

کاوه‌ئیان با تأکید بر ضرورت کاهش سرعت پیش از رسیدن به موتورسوار یا عابر پیاده گفت: رانندگان باید به‌گونه‌ای حرکت کنند که فرصت واکنش مناسب در برابر تغییر ناگهانی مسیر این افراد را داشته باشند.

وی افزود: سبقت گرفتن با فاصله اندک از موتورسیکلت، حتی بدون برخورد مستقیم، می‌تواند بر اثر فشار باد ناشی از عبور سریع خودرو یا ایجاد شوک در راکب کم‌تجربه، تعادل موتورسیکلت را برهم بزند و موجب سقوط شود.

کاوه‌ئیان پرهیز از استفاده از تلفن همراه و دیگر عوامل حواس‌پرتی را هنگام رانندگی ضروری دانست و تصریح کرد: رانندگان هنگام عبور از کنار موتورسواران باید به ناهمواری‌های مسیر و احتمال انحراف لحظه‌ای آنان توجه داشته باشند.
والدین به نوجوانان فاقد گواهینامه موتورسیکلت ندهند
وی با انتقاد از عادی‌انگاری تردد نوجوانان کم‌سن‌وسال با موتورسیکلت در معابر اصلی و بزرگراه‌ها گفت: جاده میدان آزمون‌وخطای نوجوانان نیست و داشتن مهارت ظاهری در راندن موتورسیکلت، به معنای برخورداری از تجربه کافی برای مواجهه با خطر‌های ترافیکی نیست.

کاوه‌ئیان افزود: شناخت نقاط کور خودرو‌های سنگین، تخمین سرعت خودرو‌های عبوری و تصمیم‌گیری در لحظه‌های بحرانی به تجربه نیاز دارد؛ از این رو، والدین باید از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه خودداری کنند.

وی همچنین با تأکید بر استفاده از کلاه ایمنی استاندارد اظهار کرد: استفاده از این وسیله نباید تنها با هدف پرهیز از جریمه باشد، زیرا ضربه به سر از مهم‌ترین عوامل مرگ در سوانح موتورسیکلت است.

وی خودداری از حرکات نمایشی و مارپیچ و اطمینان از سلامت سیستم روشنایی موتورسیکلت برای دیده‌شدن در شب را از دیگر الزامات حفظ جان راکبان برشمرد.
کاوه‌ئیان تأکید کرد: ایمنی ترافیک مسئولیتی اجتماعی و دوطرفه است و رانندگان باید با رعایت شعار "احتیاط بیشتر، نجات جان بیشتر"، هر موتورسوار نوجوان را همچون فرزند خود بدانند و با رانندگی ایمن و تدافعی، از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری کنند.

برچسب ها: موتور سواری ، بوشهر ، حادثه
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