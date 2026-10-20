جوان آنلاین: نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب در چارچوب سفر به جنوب لبنان از منطقه «زوطر» غربی بازدید کرد.

طبق این گزارش، این سفر در سایه تجاوزهای رژیم صهیونیستی، اولین سفر در تاریخ اتحادیه عرب به شمار می رود.

فهمی همچنین در جریان این سفر تحت تدابیر شدید امنیتی از کلیسای «سیده بشاره» بازدید کرد.

سفر دبیرکل اتحادیه عرب به جنوب لبنان

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان روز گذشته میزبان نبیل فهمی و هیأت همراه وی بود.

در این دیدار آخرین تحولات لبنان و منطقه بررسی شد و نواف سلام بر اهمیت تداوم حمایت کشورهای عربی از لبنان به ویژه تلاش‌های دولت برای تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان و گسترش سلطه دولت بر خاک این کشور تأکید کرد.

وی همچنین حمایت کشورهای عربی از لبنان را در مسیر احیا، بهبود و بازسازی این کشور، تثبیت حضور مردم در سرزمین خود و تقویت نهادهای دولتی ضروری خواند.

فهمی نیز پس از این دیدار با اشاره به نشست خود با «جوزف عون» رئیس جمهور و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان گفت: امروز پس از دیدار با رئیس جمهور و رئیس پارلمان، با نخست وزیر دیدار کردم و این دیدارها در سطح بالایی برگزار شد و طی آن فرصت داشتم به صحبت های رهبران لبنان گوش دهم و از ارزیابی آنها از وضعیت سیاسی دشوار منطقه به طور کلی و همچنین شرایط خاص لبنان مطلع شوم.

فهمی روز گذشته اعلام کرده بود که در سایه حملات مکرر اسرائیل به شهروندان و منافع لبنان، قصد دارد از جنوب کشور بازدید کند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک دررابطه با لبنان و در جهت حمایت از این کشور عربی افزایش خواهد یافت، تصریح کرد که مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی از حمایت کشورهای عربی برخوردار است.