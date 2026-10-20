سازمان عفو بین‌الملل با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از خشونت‌های سازمان‌یافته شهرک‌نشینان به عنوان ابزاری برای پیشبرد طرح "پاک‌سازی قومی" در کرانه باختری استفاده می‌کند، گفت: حملات شهرک‌نشینان هرگز اتفاقی یا پراکنده نیست، بلکه سیاستی متمرکز و سازمان‌یافته از سوی اسرائیل است.

جوان آنلاین: سازمان عفو بین‌الملل، جامعه جهانی را به اتخاذ اقدامات قاطع علیه اسرائیل شامل تحریم مقامات متخلف و ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اشغالی تا توقف کامل صادرات تسلیحاتی به آن فراخواند.

این درخواست در بیانیه‌ای از سوی سازمان عفو بین‌الملل و در واکنش به حملات چند روز اخیر شهرک‌نشینان اسرائیلی به کشاورزان فلسطینی در رام‌الله همچنین حمله به دیپلمات‌های اروپایی و یک عکاس زن آمریکایی که برای روزنامه واشنگتن‌پست کار می‌کند مطرح شده است.

هبه مرایف، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، اظهار داشت: سازمان عفو بین‌الملل بارها نسبت به افزایش بی‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان هشدار داده است؛ اقداماتی که باهدف ایجاد رعب و وحشت، در پی پاک‌سازی قومی فلسطینیان از کرانه باختری صورت می گیرد.

وی با انتقاد از سکوت جامعه جهانی افزود: این تشدید خشونت‌ها، ناشی از شکست مستمر جامعه بین‌المللی در اتخاذ اقدامات مؤثر در برابر اسرائیل است که اجازه ادامه ظلم به فلسطینیان را می‌دهد.

مرایف با تأکید بر اینکه حملات شهرک‌نشینان اقداماتی پراکنده و اتفاقی نیست، بلکه سیاستی سازمان‌یافته از سوی اسرائیل است، از کشورهای جهان خواست با اتخاذ تدابیر ملموس، به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل عمل کنند و از همدستی در نقض حقوق و جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان بپرهیزند.

مرایف در ادامه، تلاش مقام‌های ارشد و نامزدهای انتخاباتی رژیم صهیونیستی را از طیف‌های سیاسی مختلف، برای نمایش حملات شهرک‌نشینان به‌عنوان اقدامات گروهی محدود از افراد، به‌شدت مورد انتقاد قرارداد و آن را تحریفی آشکار از واقعیت توصیف کرد.