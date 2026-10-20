کد خبر: 1385921
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
ورزش » ساير

۴ آذر؛ زمان اعلام تصمیم نهایی AFC درباره میزبانی عربستان

AFC تصمیم نهایی در خصوص میزبانی عربستان از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در اوایل آذر ماه اعلام خواهد شد.

جوان آنلاین: اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نشست امروز (سه‌شنبه) خود در ژاپن، درباره احتمال به تعویق افتادن مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ بحث و گفت‌وگو خواهند کرد. این در حالی است که ادامه تنش‌های نظامی بین دو کشور عربستان و یمن باعث افزایش نگرانی در بین فدراسیون‌های عضو AFC که قصد شرکت در این مسابقات را دارند، شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا طبق برنامه برگزار شود یا به تعویق بیفتد، در جریان نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در تاریخ ۲۵ نوامبر (۴ آذر) در شهر بانکوکِ تایلند برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

روزنامه ورزشی «اسپورتس نیپون شیمبون» ژاپن در شماره امروز (سه‌شنبه) خود گزارش داد؛ «طبق گزارش‌ها، بعید است که میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به مکان دیگری منتقل شود. تصمیم نهایی یا حفظ برنامه فعلی برای برگزاری مسابقات در عربستان سعودی خواهد بود یا در صورتی که وضعیت خاورمیانه تا اواسط نوامبر همچنان بی‌ثبات باقی بماند، برگزاری این رقابت‌ها یک سال به تعویق خواهد افتاد».

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در حاشیه جلسه شورای فیفا که پنجشنبه هفته پیش در شهر زوریخ برگزار شد، درباره شایعات مربوط به احتمال تعویق مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ و یا تغییر محل میزبانی در پی ناامنی در کشور عربستان به خاطر درگیری نظامی با یمن، گفته بود: ما برای تصمیم‌گیری در مورد جام ملت‌های آسیا که قرار است در ماه ژانویه در عربستان سعودی برگزار شود، عجله‌ای نداریم. می‌توانیم تا پایان نوامبر (اوایل آذر ماه) صبر کنیم، چرا که ممکن است شرایط در منطقه به‌ سرعت تغییر کند؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش می‌آید. در صورت لزوم، می‌توانیم برگزاری این تورنمنت را یک سال به تعویق بیندازیم و به سال ۲۰۲۸ موکول کنیم، اما در حال حاضر، ما وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه تعیین‌شده پیش می‌رود.

نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا طبق برنامه قرار است از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن در کشور عربستان برگزار شود. تیم ملی فوتبال ایران در نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا با تیم‌های چین، قرقیزستان و سوریه همگروه است.

برچسب ها: AFC ، کمیته انضباطی AFC ، عرستان سعودی
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