«رشید الحداد» کارشناس و تحلیلگر یمنی گفت که عربستان در حفاظت از فرودگاه‌ها و منافع اقتصادی خود از طریق سامانه‌های پدافندی ناکام مانده و هدف قرار گرفتن آنها توسط نیروهای مسلح یمن، آسیب‌پذیری سعودی‌ها را آشکار کرده است.

جوان آنلاین: «رشید الحداد» در گفت وگو با شبکه خبری العهد تصریح کرد: عملیات نظامی که توسط نیروهای مسلح یمن انجام می‌شود، پاسخی مشروع به تجاوز عربستان است که منجر به شهادت یا مجروح شدن شماری زیادی از شهروندان یمنی شده است که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

الحداد تاکید کرد: عربستان جنگی تمام‌عیار را علیه مردم یمن به راه انداخته است و یک بانک اهداف واقعی در یمن در اختیار ندارد زیرا پیش‌تر زیرساخت‌های این کشور را ویران کرده و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: عربستان از زمان آغاز تجاوز نظامی خود در سال ۲۰۱۵، تقریباً همه چیز را در یمن ویران کرده است.

این تحلیلگر یمنی گفت: عربستان در حفاظت از فرودگاه‌ها و منافع اقتصادی خود از طریق سامانه‌های پدافندی ناکام مانده است. دولت سعودی میلیاردها دلار صرف خرید سامانه‌های دفاعی ناکارآمد می‌کند.

وی تصریح کرد: موشک‌های یمنی به تمام اهداف مورد نظر در خاک عربستان اصابت کرده‌اند، بدون آنکه با هیچ‌گونه عامل بازدارنده یا سامانه پدافند هوایی که قادر به رهگیری آن‌ها باشد، مواجه شوند.

الحداد افزود: بسته شدن فرودگاه صنعا باعث جان باختن شدن ۲۰ هزار یمنی شده و یمنی‌ها به دلیل محاصره عربستان علیه کشورشان، هزینه های سنگینی می پردازند.

وی تاکید کرد: یمن گروگان منافع عربستان نخواهد بود و در برابر تجاوز از خود دفاع خواهد کرد.

الحداد همچنین به تلاش عربستان برای کشاندن پای مصر به جنگ در یمن اشاره کرد و گفت: در پی شکست ائتلاف به سرکردگی عربستان علیه یمن، مصر که تحت فشارهای اقتصادی و مالی عربستان قرار دارد، می خواهد ارتش خود را به جبهه‌های یمن -پس از ناکامی سعودی‌ها- بفرستد.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است. نیروهای مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده اند.