کد خبر: 1385894
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس یمنی: هدف قرار دادن فرودگاه‌ها، آسیب‌پذیری عربستان را آشکار کرد

عربستان «رشید الحداد» کارشناس و تحلیلگر یمنی گفت که عربستان در حفاظت از فرودگاه‌ها و منافع اقتصادی خود از طریق سامانه‌های پدافندی ناکام مانده و هدف قرار گرفتن آنها توسط نیروهای مسلح یمن، آسیب‌پذیری سعودی‌ها را آشکار کرده است.

جوان آنلاین:  «رشید الحداد» در گفت وگو با شبکه خبری العهد تصریح کرد: عملیات نظامی که توسط نیروهای مسلح یمن انجام می‌شود، پاسخی مشروع به تجاوز عربستان است که منجر به شهادت یا مجروح شدن شماری زیادی از شهروندان یمنی شده است که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

الحداد تاکید کرد: عربستان جنگی تمام‌عیار را علیه مردم یمن به راه انداخته است و یک بانک اهداف واقعی در یمن در اختیار ندارد زیرا پیش‌تر زیرساخت‌های این کشور را ویران کرده و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: عربستان از زمان آغاز تجاوز نظامی خود در سال ۲۰۱۵، تقریباً همه چیز را در یمن ویران کرده است.

این تحلیلگر یمنی گفت: عربستان در حفاظت از فرودگاه‌ها و منافع اقتصادی خود از طریق سامانه‌های پدافندی ناکام مانده است. دولت سعودی میلیاردها دلار صرف خرید سامانه‌های دفاعی ناکارآمد می‌کند.

وی تصریح کرد: موشک‌های یمنی به تمام اهداف مورد نظر در خاک عربستان اصابت کرده‌اند، بدون آنکه با هیچ‌گونه عامل بازدارنده یا سامانه پدافند هوایی که قادر به رهگیری آن‌ها باشد، مواجه شوند.

الحداد افزود: بسته شدن فرودگاه صنعا باعث جان باختن شدن ۲۰ هزار یمنی شده و یمنی‌ها به دلیل محاصره عربستان علیه کشورشان، هزینه های سنگینی می پردازند.

وی تاکید کرد: یمن گروگان منافع عربستان نخواهد بود و در برابر تجاوز از خود دفاع خواهد کرد.

الحداد همچنین به تلاش عربستان برای کشاندن پای مصر به جنگ در یمن اشاره کرد و گفت: در پی شکست ائتلاف به سرکردگی عربستان علیه یمن، مصر که تحت فشارهای اقتصادی و مالی عربستان قرار دارد، می خواهد ارتش خود را به جبهه‌های یمن -پس از ناکامی سعودی‌ها- بفرستد.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است. نیروهای مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده اند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار