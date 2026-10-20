مذاکرات آمریکا اوکراین و اروپا درباره طرح صلح در اسلو

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در اسلو با رئیس‌جمهور اوکراین و شماری از مقامات اروپایی دیدار می‌کند تا درباره تدوین طرح صلح برای ارائه به روسیه گفت‌وگو کنند.

جوان آنلاین: پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه برای انجام مذاکرات درباره جنگ اوکراین به اسلو، پایتخت نروژ سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، «یوناس گار استوره» نخست‌وزیر نروژ، و نمایندگانی از انگلیس، فرانسه، آلمان و لهستان، همچنین مقام‌هایی از اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

هدف از این نشست، ادامه رایزنی‌ها برای تدوین پیشنهادی جامع درباره صلح است که بتوان آن را به روسیه ارائه کرد. به گفته این مقام آگاه، واشنگتن، کی‌یف و طرف‌های اروپایی طی هفته گذشته در سطح کارشناسی برای آماده‌سازی این طرح صلح همکاری کرده‌اند.

اکسیوس همچنین گزارش داد ویتکاف پس از مذاکرات اسلو قصد دارد به روسیه سفر کند و در صورت فراهم شدن شرایط، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند تا پیشنهادهای تدوین‌شده با مشارکت اوکراین و شرکای اروپایی را با طرف روسی در میان بگذارد.

جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی دیگر از نمایندگان او در این روند دیپلماتیک به دلیل ابتلا به آنفلوانزا به‌صورت حضوری در نشست اسلو شرکت نخواهد کرد و قرار است از راه دور در رایزنی‌ها مشارکت داشته باشد.

این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که اختلافات میان واشنگتن و کی‌یف درباره روند حمایت نظامی آمریکا از اوکراین ادامه دارد. زلنسکی اخیراً درباره تأخیر در تحویل برخی تسلیحات و محدودیت‌های مربوط به تبادل اطلاعات و استفاده از سامانه ماهواره‌ای استارشلید ابراز نگرانی کرده است. مقامات آمریکایی ادعاهای اوکراین درباره محدودسازی حمایت‌ها را رد کرده‌اند.