جوان آنلاین: اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان، در شهر دوشنبه آغاز شد.

به گزتارش مهر، دستور کار این نشست «اثر بخشی همکاری‌های تجاری و اقتصادی و بشردوستانه، پیشرفت همکاری‌ها برای بهبود فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای» و بررسی بودجه۲۰۲۷ این سازمان است.

پیش از آغاز این اجلاس، نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عکس یادگاری گرفتند.

عارف در نشست محدود و گسترده این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.

صبح امروز نیز نخست‌وزیران حاضر در این اجلاس با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان دیدار کردند.