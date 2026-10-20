کد خبر: 1385884
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

فرمانده ارتش پاکستان امروز رهسپار ایران می شود

منیر یک منبع رسمی به خبرنگار ایرنا گفت که فیلد مارشال «سید عاصم منیر» رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر به ایران سفر می کند.

جوان آنلاین: عاصم منیر برای دیدار با مسوولان بلندپایه ایرانی عازم تهران می شود. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز عاصم منیر را در سفرِ تهران همراهی خواهد کرد.

این منبع تایید کرد که فرمانده ارتش پاکستان توسعه روابط دوجانبه و تحولات منطقه را در تهران پیگیری خواهد کرد.

به گزارش ایرنا؛ عاصم منیر از زمان آغاز میانجی گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین بازدیدش (دوم شهریور امسال) با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

این پنجمین بازدید رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می شود.

سید عباس عراقچی و محمد اسحاق دار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان روز یکشنبه گذشته در تماس تلفنی پیرامون مسائل دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه روند دیپلماسی با هدف کاهش تنش و برقراری ثابت در غرب آسیا تبادل نظر کردند.

سخنگوی ارتش پاکستان نیز دیروز طی اظهاراتی با تاکید بر تلاش‌های کشورش برای تنش زدایی و حفظ کانال‌های ارتباطی با همه بازیگران منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، افزود: گسترش درگیری‌های نظامی در خاورمیانه به سود هیچ طرفی نیست و راهکار آن فقط در دیپلماسی و مذاکرات نهفته است.

برچسب ها: عاصم منیر ، ارتش پاکستان ، سفر به تهران
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