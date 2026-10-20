با گسترش اعتراض‌های ضددولتی در ایتالیا و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان، معاون نخست‌وزیر این کشور از اعزام ۵۰۰ نفر نیروی ارتش به میلان خبر داد.

جوان آنلاین: ماتئو سالوینی معاون نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که دولت این کشور پس از ۲ روز ناآرامی و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس، غارت مغازه‌ها و تخریب اموال عمومی، ۵۰۰ نفر از نیروهای ارتش را برای «دفاع از میلان» اعزام خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، به نوشته این روزنامه، اعزام این تعداد نیرو به میلان در قالب مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی گنجانده می‌شود که قرار است در نشست امروز کابینه تصویب شود و در حالی این تدابیر اتخاذ می‌شود که مغازه‌ها در مرکز میلان به عنوان پایتخت مالی ایتالیا از بیم خشونت‌های جدید، زودتر تعطیل و درها و پنجره‌ها را تخته کرده‌اند.

سالوینی رئیس حزب راست‌گرای حاکم «لیگ» با اعلام خبر اعزام نیرو به میلان در رسانه‌های اجتماعی نوشت: از حرف تا عمل: ۵۰۰ نیروی دیگر برای دفاع از میلان.

گاردین می‌افزاید: چند صد معترض نقابدار که بر اساس گزارش پلیس بسیاری از آنها زیر سن قانونی هستند، روز شنبه در اعتراض به خدمات عمومی ضعیف و افزایش هزینه‌ها، ابتدا دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند اما اندکی بعد تظاهرات به خشونت کشیده و مغازه‌های شهر غارت شد.

جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، که سال آینده با انتخابات سراسری روبرو است، خشونت را محکوم کرد و در نشست روز گذشته (دوشنبه) با وزرا و روسای امنیتی به بحث در مورد وضعیت جاری پرداخت.

آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: دولت قاطعانه به حملات علیه خود پاسخ خواهد داد، از جمله از طریق اقداماتی با هدف مهار خشونت افراد زیر سن قانونی.

روزنامه «کوریره دلا سرا» در همین زمینه گزارش داد که ملونی در چارچوب سرکوب برنامه‌ریزی‌شده خشونت‌ها، در حال بررسی تمدید زمان بازداشت افراد زیر سن قانونی و تشدید برخورد با باندهای جوانان است. وی همچنین قصد دارد برخی بخش‌های یک لایحه امنیتی که در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی است را اجرایی ‌کند.

پلیس ایتالیا اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه در میلان ۲۷۱ جوان را بازداشت کرده است.

گاردین در پایان به وضعیت جاری در فرانسه به عنوان کشور همسایه ایتالیا اشاره کرده است که صدها هزار نفر از مردم خشمگین از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی، روز شنبه این هفته در یکی از خشونت‌بارترین تظاهرات ضد دولتی سالهای اخیر به خیابان‌ها آمدند.