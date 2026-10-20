رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در لبنان به تجاوزهایش در جنوب لبنان ادامه داد و مناطقی از جمله دو شهرک «طلوسه» و «برعشیت» را بمباران کرد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داده و اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی شهرک «طلوسه» را بمباران کردند.

به گزارش ایرنا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین حومه شهرک «برعشیت» واقع در جنوب لبنان را در یک نوبت هدف قرار دادند.

همچنین شهرک حداثا و نیز حومه شهرک «عیناتا» در جنوب لبنان نیز از سوی رژیم صهیونیستی بمباران شد.

المنار همچنین از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌های «برعشیت» و «حداثا» و همچنین «وادی السلوقی» و نیز شهرک المنصوری در جنوب لبنان خبر داد.

ازسوی‌دیگر «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ویرانی ۲۳ روستا در جنوب لبنان و آواره‌کردن ساکنان آن اذعان کرد و آن را دستاورد نظامی قلمداد کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره کرده است. این رژیم بخش‌هایی در جنوب این کشور را به اشغال درآورده است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیرماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان‌دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

درعین‌حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست و از همه مهم‌تر بی‌اثربودن برای جلوگیری از تجاوزها اشاره می‌کنند.