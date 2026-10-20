ترامپ خواستار تغییر نام ایالت نیومکزیکو به «نیو آمریکا» شد

رئیس‌ جمهوری آمریکا در پی تصمیم خود برای تغییر نام «خلیج مکزیک» به خلیج آمریکا، از ایالت نیومکزیکو خواست تا نام خود را به «نیو آمریکا» تغییر دهد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: نیومکزیکو باید فوراً نام خود را به نیوآمریکا تغییر دهد. ما مکزیک نیستیم، ما ایالات متحده آمریکا هستیم. این نام ارزش و اعتبار زیادی به این ایالت می‌بخشد! با این اسم،‌ ارزش خانه‌ها و درآمدها افزایش می‌یابد و افراد هنگام ادای احترام به پرچم زیبای آمریکا، احساس افتخار بیشتری خواهند کرد!

وی افزود: شاید حتی انتخابات‌ پر از تقلب که نیومکزیکو به آن‌ شهرت دارد نیز دوباره سالم و صادقانه شوند.

این اقدام، گام دیگری از سوی ترامپ برای تغییر نام این ایالت محسوب می‌شود.

وی ماه گذشته نقشه‌ای را در «تروث سوشال» به اشتراک گذاشته بود که در آن روی واژه «مکزیک» در نام این ایالت یک علامت ضربدر بزرگ کشیده شده و در زیر آن کلمه «آمریکا» نوشته شده بود.

حساب کاربری رسمی کاخ سفید نیز این تصویر را در رسانه اجتماعی ایکس بازنشر کرد.

بن ری لوخان سناتور دموکرات از ایالت نیومکزیکو روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: قدمت نام نیومکزیکو به صدها سال پیش، یعنی مدت‌ها پیش از پیدایش آمریکا بازمی‌گردد. این نام حامل تاریخ، فرهنگ و سنت‌های غنی نسل‌های متمادی است که همچنان هویت ما را شکل می‌دهند.

وی ادامه داد: ما نیومکزیکویی هستیم. ما به نام خود و به خانه خود افتخار می‌کنیم و هر دو را حفظ خواهیم کرد. مدت‌ها پس از آنکه دونالد ترامپ دیگر در قدرت نباشد، ما همچنان نیومکزیکو باقی خواهیم ماند.

«دب هالند» نامزد دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری نیومکزیکو که پیش‌تر در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به عنوان وزیر کشور خدمت می‌کرد، در شبکه‌های اجتماعی خطاب به ترامپ گفت که او «باید بر پایان دادن به این جنگ، توقف تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌ها تمرکز کند، نه بر تغییر نام ایالت ما.»

ترامپ همچنین در ماه اوت و در میان جنگ تعرفه‌ای خود با کانادا، فرمان اجرایی برای تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» صادر کرد.

جی کنراد سنکا رئیس قبیله سنکا در آن زمان از ترامپ خواست تا این فرمان را لغو کند و گفت که این تغییر نام، مفاد پیمان کاناندیگوا در سال ۱۷۹۴ را که مرزهای قبیله سنکا را «از دریاچه انتاریو مشخص می‌کند» نقض می‌کند.

ترامپ همچنین در یک تجمع انتخاباتی در تنسی در اوایل این ماه گفت که «به» تغییر نام اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرام فکر می‌کند.