کشف بقایای اجساد ۴۸ نفر در یک گور دسته جمعی در شمال عراق

جوان آنلاین: «غزوان الداودی» اظهار داشت: بقایای جسد ۴۸ نفر در یک گور دسته جمعی در جنوب موصل پیدا شد. آنها از مناطق حمام العلیل، الشوره و القیاره هستند.»

وی افزود که بقایای این اجساد متعلق به اعضای نیروهای امنیتی، تعدادی از چهره‌های مذهبی و غیرنظامیان استان نینوا است.

معاون استاندار نینوا با بیان اینکه این بقایا متعلق به دومین گروه از قربانیان ربوده شدن توسط گروه های تروریستی داعش است، ادامه داد: کار برای شناسایی قربانیان از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی و تطبیق نمونه‌های «دی ان ا» (DNA) با نمونه‌های بستگان آنها در حال انجام است.

الداودی از دولت و بنیاد شهید عراق خواست تا عدالت را برای خانواده‌های قربانیان برقرار و حقوق آنها را پرداخت کنند، زیرا آنها هنوز حقوق خود را از بنیاد شهید دریافت نکرده‌اند.

وی گفت که روز سه‌شنبه بقایای پیکرهای این قربانیان پس از استقبال، به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شود تا برای دفن طبق اصول تعیین‌ شده، آماده شوند.

عملیات آزادسازی موصل از اشغال داعش که آخرین مقر مهم این گروه تروریستی در عراق بود ، در ماه اکتبر ۲۰۱۶ (۲۶ مهر ۱۳۹۵) آغاز شد. بخش شرقی موصل در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ ( شهریور ۱۳۹۵ ) به طور کامل آزاد و از وجود تروریست ها و تله های انفجاری آن ها پاکسازی شد.

داعش در سال ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۳) با حمله به عراق بخش های وسیعی از خاک این کشور را اشغال و در آن ها خلافت خودخوانده اعلام کرد.

نیروهای عراقی از جمله ارتش، الحشدالشعبی و پلیس مرکزی طی ۱۲۵۶ روز نبرد با این گروه تروریستی، موفق شدند در آبان ۱۳۹۶ کلیه شهرهای عراق را از این گروه تروریستی آزاد کنند.