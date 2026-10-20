۲ فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه شهید شدند

۲ فلسطینی بر اثر حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان در غرب شهر غزه شهید شدند.

جوان آنلاین: یک مرد و همسرش در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل به یک آپارتمان در نزدیکی مجتمع پزشکی الشفاء در غرب شهر غزه که باعث آتش‌سوزی در آن شد، شهید شدند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی شهر غزه، به ویژه بخش شرقی محله التفاح را گلوله‌ باران کرد و همزمان با آن، تیراندازی سنگین از خودروهای نظامی رژیم اسرائیل در این محله انجام شد.

همچنین دریای شهر غزه شاهد شلیک گلوله از قایق‌های توپدار رژیم اسرائیل به سوی مناطق مسکونی بود.

خبرنگار خبرگزاری صفا در جنوب نوار غزه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی، ۲ عملیات تخریب گسترده در شرق و جنوب خان یونس انجام داد.

خبرگزاری صفا اشاره کرد که یک زن فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم اسرائیل در منطقه الاقلیمی در جنوب خان یونس، زخمی شده است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.