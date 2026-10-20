جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور سه کشتی باری و تأسیسات زیربنایی بندر رینی در جنوب اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری که به گفته این وزارتخانه در حال انتقال محموله‌های نظامی برای نیروهای اوکراینی به بندر اودسا بود، هدف حمله قرار گرفته است.

بندر رینی در منطقه اودسا و در نزدیکی مرزهای رومانی و در ساحل رود دانوب قرار دارد و یکی از مسیرهای حمل‌ونقل دریایی اوکراین به شمار می‌رود.

روسیه در هفته‌های اخیر از حمله به کشتی‌های باری و زیرساخت‌های بندری اوکراین خبر داده و اعلام کرده است این اهداف در انتقال تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش اوکراین نقش داشته‌اند.