خودداری ونس از حمایت از نتانیاهو در انتخابات اسرائیل 

جوان آنلاین: به نوشته نشریه پالتیکو، جی‌دی ونس روز دوشنبه در گفت‌وگویی گفت که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در انتخابات خارجی دخالت نخواهد کرد.

ونس گفت: «رئیس‌جمهور موثرترین حمایت انتخاباتی را در تاریخ سیاست آمریکا یا جهان داشته است. من از نامزدهای آمریکایی حمایت می‌کنم و در انتخابات میان‌دوره‌ای نیز تمرکزم بر همین موضوع است. بنابراین، در انتخابات اسرائیل دخالت نمی‌کنم.»

وی با اشاره به اینکه منافع آمریکا و اوکراین همیشه یکسان نیست، تاکید داشت که کی‌یف هرگز نباید در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حضور داشته باشد.

ونس همچنین بالا بودن قیمت گاز را به دولت بایدن نسبت داد و همچنین تاکید کرد که اوکراین باید حملات خود به تاسیسات گازوئیل روسیه را متوقف کند.

جی‌دی ونس در ادامه عنوان کرد که باور دارد اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا شرکت کند، ترامپ به حمایت از او بپردازد.