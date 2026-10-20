جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: اخبار خوبی از سوریه به دست ما می رسد اما اسرائیل تمام تلاش خود را برای ایجاد آشوب در این کشور به کار گرفته است.

وی اضافه کرد: منطقه در طوفانی از بحران های روزافزون به سر می برد؛ جنگ روسیه و اوکراین در شمال ما در پنجمین سال خود خواهد بود و جنگ اسرائیل علیه فلسطین با وجود امضای توافقنامه ها همچنان ادامه دارد. قبل از آن که جنگ علیه ایران به صورت کامل به پایان برسد درگیری جدید در یمن شکل گرفته است.

اردوغان گفت: ترکیه موفق شد خود را از درگیری ها در منطقه کنار نگه داشته و در دام تحریک ها نیافتد و مراحل سخت را به خوبی اداره کند.