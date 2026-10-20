جوان آنلاین: عبدالله الفرح مدیر دفتر شبکه المیادین در صنعاء اعلام کرد که هشدار یمن مبنی بر ناامن بودن ریاض پایتخت عربستان بیانگر احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده و منحصر به فرد طی مرحله آتی از سوی نیروهای یمنی است.

وی اضافه کرد: تمرکز هشدارهای یمن در حال حاضر بر روی بخش نفت و سرمایه گذاری و حرکت هواپیماهای عربستان بوده که نشان می دهد این کشور به دنبال منتقل کردن بار نبرد با دشمن سعودی به عمق خاک این کشور به جای درگیری صرف در داخل یمن است. احتمالا ریاض به مرکز اصلی این درگیری تبدیل خواهد شد.

الفرح بیان کرد: نیروهای مسلح یمن به دنبال ایجاد تأثیرات نظامی و اقتصادی در عربستان همزمان با اجرای ده ها عملیات از داخل یمن با استفاده از سامانه های موشکی و پهپادی هستند. تمرکز بر ریاض و تداوم عملیات نظامی در داخل و خارج یمن نشان از قدرت صنعاء برای یک درگیری طولانی مدت دارد.

شب گذشته یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری سبأ گفت: ما به خطوط هوایی بین المللی درباره استفاده از حریم هوایی سعودی هشدار می دهیم زیرا به جز حریم هوایی مکه و مدینه، حریم هوایی عربستان سعودی ناامن است.