کد خبر: 1385856
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱
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عربستان برگزاری کنفرانس «دافوس صحرا» را به سال آینده موکول کرد

عربس عربستان سعودی در پی حملات سنگین نیروهای مسلح یمن به تاسیسات حیاتی و فرودگاه‌های این کشور، برگزاری کنفرانس سالیانه دافوس صحرا را به سال آینده موکول کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که ریاض در پی حملات سنگین نیروهای مسلح یمن به تاسیسات هوایی این کشور طی هفته‌های اخیر، برگزاری کنفرانس «دافوس صحرا» را به سال آینده موکول کرده است.

این گزارش افزود که تصمیم مذکور با هدف «وفاداری به تعهدات خود در قبال شرکا، اعضا، سخنرانان و شرکت‌کنندگان» اتخاذ شده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که عربستان سعودی به حملات فشرده خود علیه مواضع غیرنظامی یمن ادامه داده و طی هفته‌های اخیر صدها شهروند یمنی را به خاک و خون کشیده است. نیروهای مسلح یمن نیز در واکنش به این جنایات، زیرساخت‌ها و تاسیسات حیاتی و شریان‌های اقتصادی رژیم آل سعود را هدف حملات موشکی خود قرار داده‌اند.

مها بنت مشاری بن عبدالعزیز، مدیر اجرایی مؤسسه «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (MIF)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم با تکیه بر تعهد مؤسسه به شرکا، اعضا، سخنرانان و شرکت‌کنندگان و همچنین با هدف اطمینان از این امر اتخاذ شده که نسخه دهم کنفرانس هم‌سطح انتظارات باشد و جایگاه جهانی کسب‌شده توسط این کنفرانس را از نظر حجم مشارکت، کیفیت سازمان‌دهی و تأثیرگذاری، منعکس کند.

وی بر تعهد این مؤسسه برای ارائه نسخه‌ای استثنایی از این اجلاس تأکید کرده و مدعی شد که برگزاری این اجلاس در سال آینده باید شایسته دستاوردهای یک دهه مشارکت‌های استراتژیک و چشم‌اندازهای مشترک باشد و چشم اندازهای جامعه جهانی نسبت به آینده را بازتاب دهد.

وی بدون اعلام تاریخ دقیق برای برگزاری کنفرانس در سال ۲۰۲۷، تأکید کرد که تمامی ثبت‌نام‌ها و مشارکت‌های فعلی بدون تغییر پابرجا می‌مانند و تیم‌های کاری مؤسسه طی روزهای آتی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه پشتیبانی لازم با ذینفعان در ارتباط خواهند بود.

تصمیم مؤسسه ابتکار آینده سرمایه‌گذاری مبنی بر انتقال برگزاری دهمین دوره این کنفرانس که به‌ طور غیررسمی «دافوس صحرا» نامیده می‌شود در حالی اتخاذ شده که قرار بود این رویداد از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شود.

برچسب ها: عربستان ، دافوس ، یمن
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